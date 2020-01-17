Принц Гарри отказался от друзей из-за Меган Маркл – СМИ

Приятели герцога остались на него в обиде

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Сейчас в королевской семье наступил сложный момент – из-за заявления принца Гарри и Меган Маркл о сложении полномочий к ним приковано внимание прессы и британцев. В последнее время в СМИ появляются разные новости, которые компрометируют герцогов Сассекских.

Подробности совещания членов королевской семьи узнайте в сюжете:

Так, по информации издания People, после свадьбы с бывшей американской актрисой наследник британского престола отдалился от своих близких друзей. Еще до беременности Меган Маркл принц Гарри поддерживал отношения со своими студенческими приятелями. Но спустя время внук королевы почти полностью прекратил общение.

Источник издания отметил, что все друзья принца Гарри обижены на него. Но высказать свои недовольства лично герцогу они не могут, ведь он сменил номер телефона и теперь к нему невозможно достучаться.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

"У большинства друзей просто больше нет его номера. Естественно, все понимают, что мужчины отдаляются от друзей после свадьбы, но все равно они обиделись на него, потому что все поддерживали Гарри на разных этапах его жизни", – говорится в сообщении.

По неофициальным данным, единственным другом, с которым герцог Сассекский продолжает общение – это его школьный приятель Чарли ван Страубензи.

Несмотря на то что заявление принца Гарри и его супруги Меган Маркл вызвало волну негодования со стороны британцев и членов королевской семьи, нашлись и те, кто поддержал решение герцогов сложить полномочия. Так, близкая американская подруга Меган встала на их сторону, певец Элтон Джон и вовсе самым первым узнал о решении. Также слова поддержки выразил британский актер Хью Грант.

Напомним, после королевского заседания Елизавета ІІ сделала официальное заявление относительно дальнейшей судьбы принца Гарри и Меган. Отметим, что на совещании, которое состоялось 13 января, присутствовали королева Елизавета ІІ, ее сын принц Чарльз и внуки – принцы Уильям и Гарри. Меган пожелала не принимать участия в обсуждении ее будущего и даже не вышла на связь по телефону.

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