Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Принц Гарри отказался от друзей из-за Меган Маркл – СМИ

Приятели герцога остались на него в обиде

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:30
Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл
Фото: Getty Images

Сейчас в королевской семье наступил сложный момент – из-за заявления принца Гарри и Меган Маркл о сложении полномочий к ним приковано внимание прессы и британцев. В последнее время в СМИ появляются разные новости, которые компрометируют герцогов Сассекских.

Подробности совещания членов королевской семьи узнайте в сюжете:

Так, по информации издания People, после свадьбы с бывшей американской актрисой наследник британского престола отдалился от своих близких друзей. Еще до беременности Меган Маркл принц Гарри поддерживал отношения со своими студенческими приятелями. Но спустя время внук королевы почти полностью прекратил общение.

Читайте также:
Скандал в королевской семье: Элтон Джон первым узнал о решении Меган Маркл и принца Гарри

Источник издания отметил, что все друзья принца Гарри обижены на него. Но высказать свои недовольства лично герцогу они не могут, ведь он сменил номер телефона и теперь к нему невозможно достучаться.

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Getty Images

"У большинства друзей просто больше нет его номера. Естественно, все понимают, что мужчины отдаляются от друзей после свадьбы, но все равно они обиделись на него, потому что все поддерживали Гарри на разных этапах его жизни", – говорится в сообщении.

По неофициальным данным, единственным другом, с которым герцог Сассекский продолжает общение – это его школьный приятель Чарли ван Страубензи.

Несмотря на то что заявление принца Гарри и его супруги Меган Маркл вызвало волну негодования со стороны британцев и членов королевской семьи, нашлись и те, кто поддержал решение герцогов сложить полномочия. Так, близкая американская подруга Меган встала на их сторону, певец Элтон Джон и вовсе самым первым узнал о решении. Также слова поддержки выразил британский актер Хью Грант.

Напомним, после королевского заседания Елизавета ІІ сделала официальное заявление относительно дальнейшей судьбы принца Гарри и Меган. Отметим, что на совещании, которое состоялось 13 января, присутствовали королева Елизавета ІІ, ее сын принц Чарльз и внуки – принцы Уильям и Гарри. Меган пожелала не принимать участия в обсуждении ее будущего и даже не вышла на связь по телефону.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Чем Меган Маркл занимается в Канаде во время отсутствия супруга: появились фото Принц Гарри впервые после скандального заявления вышел в свет: фото, видео "Таблоиды убили его мать": известный актер встал на сторону принца Гарри и Меган Маркл
принц Гарри Меган Маркл раскол в королевской семье
Реклама

Новости партнеров

Эта обувь выходит из моды: ТОП-4 устаревших моделей
Эта обувь выходит из моды: ТОП-4 устаревших моделей
Готовим домашнюю вареную колбасу в кружке своими руками
Готовим домашнюю вареную колбасу в кружке своими руками
Роскошная девушка футболиста Украины балует поклонников танцем
Роскошная девушка футболиста Украины балует поклонников танцем
Медики рассказали о продуктах, убивающих раковые клетки
Медики рассказали о продуктах, убивающих раковые клетки
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 14:35Шоу-бизнес

История любви Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

Сегодня, 11:17Fun

Крещение 2020: ТОП-10 правил и ошибок купания

Сегодня, 09:52Fun

Крещение 2020: поздравления в прозе и что нельзя делать

Сегодня, 09:15Техно

Названы ТОП-3 самых ненадежных кроссовера

Сегодня, 08:48Fun

17 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 16:45Fun

Слон разогнал напуганных туристов: курьезное видео

Вчера, 14:53Шоу-бизнес

Евровидение 2020: появились первые ставки на победителя

Вчера, 12:08Афиша

"Пришли в себя после праздников?": Уилл Смит и Мартин Лоуренс обратились к украинцам

Вчера, 08:25Fun

Парень сделал необычное фото на отдыхе в Египте и попал в тюрьму

Вчера, 08:17Fun

16 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 07:41Психология

Четыре знака зодиака, которых ожидает финансовый успех

15 январяШоу-бизнес

Миша Романова дала понять, какой пластический хирург сделал ей операцию во время беременности

15 январяШоу-бизнес

Евровидение 2020: первые участники конкурса

15 январяFun

15 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

15 январяШоу-бизнес

Меган Маркл впервые после громкого заявления появилась на публике: фото

15 январяFun

"Невеста" священнослужителя после свадьбы оказалась мужчиной: фото

Новости партнеров

Старая бабка: Первая жена Максима Виторгана разочаровала видом
Старая бабка: Первая жена Максима Виторгана разочаровала видом
Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт
Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт
Как узнать, что мужчина вас не любит: 5 признаков
Как узнать, что мужчина вас не любит: 5 признаков
Названы каши, которые способны восстановить печень без лекарств
Названы каши, которые способны восстановить печень без лекарств
Как сохранить здравый ум до старости: назван способ
Как сохранить здравый ум до старости: назван способ
Как изменились актёры сериала «Граница. Таёжный роман»
Как изменились актёры сериала «Граница. Таёжный роман»
Астролог назвал три знака Зодиака - главных везунчика 2020 года
Астролог назвал три знака Зодиака - главных везунчика 2020 года
60 и не только: ученые обзначили три возраста старения человека
60 и не только: ученые обзначили три возраста старения человека