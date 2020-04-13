Принц Гарри отказался от королевской фамилии

Внук Ее Величества теперь использует полное имя

31 марта 2020 года принц Гарри и его жена Меган Маркл сложили свои королевские полномочия. Теперь супруги не могут использовать свои титулы герцогов Сассекских. Более того, внук королевы Елизаветы II решил отказаться даже от фамилии Маунтбеттен-Виндзор, которую Ее Величество сохранила для его семьи.

Накануне стало известно, почему герцоги Сассекские сложили полномочия именно 31 марта. Подробнее мы писали об этом в материале.

По информации издания The Sun, принц Гарри решил отказаться от королевской фамилии и теперь использует только полное имя. Во время частых перелетов из Канады в Британию он заказывал авиабилеты в компании Travalyst на имя принц Генри Чарльз Альберт Дэвид герцог Сассекский.

В сюжете смотрите полную историю Меган Маркл и принца Гарри:

Отметим, что сейчас Гарри и его супруга Меган Маркл проживают в арендованном доме в Лос-Анджелесе. Поскольку президент США Дональд Трамп отказался платить за охрану герцогов, принц Чарльз выделил на безопасность сына 2,5 миллиона долларов. Однако в дальнейшем о своем финансовом положении Меган и Гарри будут заботиться самостоятельно.

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