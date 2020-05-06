Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Принц Гарри поделился новым видео сына: как выглядит Арчи Харрисон

6 мая первенцу герцогов исполнился год

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 19:55

Сегодня, 6 мая, первенцу Меган Маркл и принца Гарри исполнился год. Из-за пандемии коронавируса пышное торжество пришлось отменить, а также отказаться от поездки в Великобританию. Свой первый день рождения Арчи Харрисон отмечал в тесном семейном кругу.

Отметим, что принц Гарри и Меган Маркл сейчас проживают в Лос-Анджелесе. Экс-актриса планировала приготовить в честь праздника торт без сахара, а члены королевской семьи уже успели поздравить Арчи на официальных страницах в Instagram.

Меган Маркл, Арчи Харрисон и принц Гарри
Меган Маркл, Арчи Харрисон и принц Гарри
Фото: instagram.com/theroyalfamily

В честь дня рождения сына принц Гарри порадовал поклонников новым видео Арчи. Отснятый принцем ролик был опубликован не на странице герцогов Сассекских в Instagram, а в аккаунте благотворительного фонда Save the Children.

INSTAGRAM

В видео Меган в домашней обстановке читает сыну его любимую книгу Duck! Rabbit! ("Утка! Кролик!"). Таким образом экс-актриса с Арчи приняли участие в кампании Save the Stories. Герцоги давно не показывали лицо первенца, и теперь можно разглядеть, как Арчи подрос.

Ранее мы писали, что Меган Маркл и принц Гарри случайно расcекретили ласковое прозвище сына.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Арчи Харрисону исполняется год: все, что нужно знать о сыне Меган Маркл и принца Гарри Меган Маркл и принц Гарри присмотрели особняк с пристройкой для мамы герцогини - фото роскошного дома Меган Маркл проиграла журналистам в суде: подробности дела
принц Гарри день рождения Меган Маркл Арчи Харрисон
Реклама

Новости партнеров

Новий скандал між екс-подружжям Узелковим і Боржемською
Новий скандал між екс-подружжям Узелковим і Боржемською
"Горько плакал": смерть близкого от COVID подкосила Буйнова
Адель похудела почти на 50 кг. И вот как она выглядит сейчас
Адель похудела почти на 50 кг. И вот как она выглядит сейчас
Лень идти за хлебом: взяли 200 гр муки за минуты напекли лепешки
Лень идти за хлебом: взяли 200 гр муки за минуты напекли лепешки

Популярные статьи

Сегодня, 17:32Food

С розмарином и чесноком: рецепт запеченной дорады на гриле

Сегодня, 12:08Fun

День матери в Украине: дата, история и значение праздника

Сегодня, 11:40Fun

День святого Юрия 2020: что нельзя делать

Сегодня, 08:13Fun

Он не упал на Землю: разгадана тайна легендарного Тунгусского метеорита

Сегодня, 05:00Fun

6 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 15:20Food

Как приготовить американское печенье с конфетами

Вчера, 14:16Food

Вегетарианские рецепты супов: ТОП-5 идей для обеда

Вчера, 08:06Шоу-бизнес

День рождения Адель: чем прославилась британская певица

Вчера, 07:00Food

Как правильно приготовить шампиньоны на костре

4 маяFood

Каркаде: все, что нужно знать о чайном напитке

4 маяШоу-бизнес

"Может, с ней он поменяется": Слава Каминская заявила, что новой избраннице не повезло с ее экс-мужем

4 маяWellness

ТОП-10 самых опасных мифов о клещах

4 маяШоу-бизнес

Алена Шоптенко впервые прокомментировала развод с Дикусаром: "Над отношениями нужно работать"

4 маяШоу-бизнес

Насте Каменских – 33: интересные факты из жизни певицы, о которых вы не знали

3 маяАфиша

Трансляция церемонии вручения кинопремии Золота Дзиґа-2020: полное видео

3 маяАфиша

Золота Дзиґа-2020: полный список победителей

Новости партнеров

Що сталося з особою колись найкрасивішої жінки світу Айшварії Рай
Що сталося з особою колись найкрасивішої жінки світу Айшварії Рай
Шашлыка больше не просят: ставим на стол свиные ребра из духовки
Шашлыка больше не просят: ставим на стол свиные ребра из духовки
Знаки Зодиака, чья жизнь круто изменится уже в мае
Знаки Зодиака, чья жизнь круто изменится уже в мае
Старість не в радість: знаменитості, які не зберегли красоту
Старість не в радість: знаменитості, які не зберегли красоту
Названы самые обидчивые знаки Зодиака
Названы самые обидчивые знаки Зодиака
Ротару показала своє справжнє обличчя: як насправді вона виглядає
Ротару показала своє справжнє обличчя: як насправді вона виглядає
Вареная колбаса в бутылке: делаем из курицы за 40 минут
Вареная колбаса в бутылке: делаем из курицы за 40 минут
Модель с идеальной внешностью снялась без белья (фото)
Модель с идеальной внешностью снялась без белья (фото)