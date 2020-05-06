Принц Гарри поделился новым видео сына: как выглядит Арчи Харрисон

6 мая первенцу герцогов исполнился год

Сегодня, 6 мая, первенцу Меган Маркл и принца Гарри исполнился год. Из-за пандемии коронавируса пышное торжество пришлось отменить, а также отказаться от поездки в Великобританию. Свой первый день рождения Арчи Харрисон отмечал в тесном семейном кругу.

Отметим, что принц Гарри и Меган Маркл сейчас проживают в Лос-Анджелесе. Экс-актриса планировала приготовить в честь праздника торт без сахара, а члены королевской семьи уже успели поздравить Арчи на официальных страницах в Instagram.

Меган Маркл, Арчи Харрисон и принц Гарри Фото: instagram.com/theroyalfamily

В честь дня рождения сына принц Гарри порадовал поклонников новым видео Арчи. Отснятый принцем ролик был опубликован не на странице герцогов Сассекских в Instagram, а в аккаунте благотворительного фонда Save the Children.

INSTAGRAM

В видео Меган в домашней обстановке читает сыну его любимую книгу Duck! Rabbit! ("Утка! Кролик!"). Таким образом экс-актриса с Арчи приняли участие в кампании Save the Stories. Герцоги давно не показывали лицо первенца, и теперь можно разглядеть, как Арчи подрос.

Ранее мы писали, что Меган Маркл и принц Гарри случайно расcекретили ласковое прозвище сына.

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