Принц Гарри позвал "нежеланных гостей" на свою свадьбу с Меган Маркл – СМИ

Вчера, 13:17

А бывший муж Меган Маркл снимет о ней телешоу

Принц Гарри. Фото: AFP
Принц Гарри. Фото: AFP

Как сообщает издание Daily Mail, 33-летний принц Гарри позвал на свою свадьбу с Меган Маркл двух своих бывших девушек –  32-летнюю Челси Дэви и 29-летнюю Крессиду Бонас.

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Челси Дэви (на фото – справа) Фото: instagram.com/chelsydavy

"Гарри остался в отличных отношениях и с Чэлси, и с Крессидой, поэтому они точно будут на свадьбе. У них не было тяжелых расставаний, думаю, Меган не будет против", – рассказал источник из окружения Гарри.

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Крессида Бонас. Фото: AFP

А вот бывший муж Меган Маркл Тревор Энгельсон в список гостей церемонии не вошел. В отличие от Челси и Крессиды, которые никогда не пытались извлечь выгоду из отношений с Гарри, Энгельсон начал работу на съемками телешоу, где бывшая жена главного героя выходит замуж за британского принца. Таким образом Тревор показывает собственную историю с Меган.

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Ранее мы писали о пяти модных правилах от Меган Маркл. Также визажист Меган Маркл рассказала о любимых бьюти-средствах будущей супруги принца Гарри. Визажист Лидия Ф. Селлерс, которая более двух лет работала с Меган Маркл, недавно рассказала журналистам, какой макияж любит Меган, и какие средства актриса выбирает для ухода за собой. 
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