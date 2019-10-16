Принц Гарри расплакался из-за сына Арчи: трогательное видео

Герцог во время речи на церемонии не сдержал эмоций

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Принц Гарри, который вместе со своей супругой Меган Маркл подумывает о переезде в Канаду, не на шутку растрогал пользователей интернета. Внук британской королевы Елизавета II стал почетным гостем ежегодной церемонии вручения премий WellChild Awards тяжелобольным детям и подросткам, которые смогли справиться с недугами.

Традиционно во время мероприятия с официальной речью выступил принц Гарри. В прошлом году герцог также здесь выступал и в зале присутствовала его супруга Меган Маркл, тогда никто не знал о беременности экс-актрисы, кроме их самих. В какой-то момент голос принца Гарри задрожал и он со слезами на глазах вспомнил тот трогательный момент.

"Мы уже знали, что, что у нас будет первенец – больше никто еще в то время не знал, но мы знали. И я помню…" – голос принца Гарри сорвался, он опустил голову, пытаясь справится с эмоциями. Но зал овациями поддержал герцога.

Спустя несколько секунд он взял себя в руки и продолжил свою речь. Супруг Меган Маркл заявил, что после рождения сына Арчи теперь по-другому смотрит на проблемы тяжелобольных детей и родителей.

"Это затрагивает тайники моей души, которые я так бы никогда и не смог понять, если бы у меня не появился собственный ребенок", – сказал принц Гарри.

Отметим, что принц Гарри подал второй судебный иск на таблоиды из-за вероятной прослушки телефонов королевской семьи.

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