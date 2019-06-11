Принц Гарри сделал подарок Меган Маркл: раскрыта тайна его значения
Герцогиня Сассекская блеснула новым украшением на праздновании дня рождения королевы Елизаветы ІІ
Традиционно во вторую субботу июня состоялось празднование дня рождения королевы Великобритании Елизаветы ІІ. По такому поводу в Лондоне прошел парад, который посетили члены королевской семьи. Среди них были и герцоги Сассекские принц Гарри и Меган Маркл. Новоиспеченный отец появился на празднике в традиционной королевской форме. А вот его супруга Меган Маркл выбрала темно-синий наряд от Givenchy, дополнив образ шляпкой и клатчем в тон.
Смотрите также видео: Меган Маркл не понравился ремонт в новой резиденции
Однако внимание публики привлекли аксессуары герцогини. Меган отдала предпочтение серьгам и кольцу с бриллиантами. Как выяснилось, кольцо принц Гарри подарил любимой в честь первой годовщины их свадьбы – 19 мая. А незадолго до этого, 6 мая, Меган Маркл родила своему супругу первенца – сына Арчи.
В сети уже появилось значение этого подарка. Кольцо, усыпанное бриллиантами, является символом вечной любви. Известно также, что подобные украшения члены королевской семьи дарят в честь важных дат и событий. К примеру, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон получила дорогостоящее кольцо после рождения первого ребенка, принца Джорджа, в 2013 году.
Ранее мы также писали, что в сети назван период, когда могут состояться крестины сына Меган Маркл и принца Гарри – Арчи.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram