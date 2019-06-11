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Принц Гарри сделал подарок Меган Маркл: раскрыта тайна его значения

Герцогиня Сассекская блеснула новым украшением на праздновании дня рождения королевы Елизаветы ІІ

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:05
Принц Гарри подарил Меган Маркл дорогое украшение
Принц Гарри подарил Меган Маркл дорогое украшение
Фото: Getty Images

Традиционно во вторую субботу июня состоялось празднование дня рождения королевы Великобритании Елизаветы ІІ. По такому поводу в Лондоне прошел парад, который посетили члены королевской семьи. Среди них были и герцоги Сассекские принц Гарри и Меган Маркл. Новоиспеченный отец появился на празднике в традиционной королевской форме. А вот его супруга Меган Маркл выбрала темно-синий наряд от Givenchy, дополнив образ шляпкой и клатчем в тон.

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Однако внимание публики привлекли аксессуары герцогини. Меган отдала предпочтение серьгам и кольцу с бриллиантами. Как выяснилось, кольцо принц Гарри подарил любимой в честь первой годовщины их свадьбы – 19 мая. А незадолго до этого, 6 мая, Меган Маркл родила своему супругу первенца – сына Арчи.

Принц Гарри подарил Меган Маркл кольцо
Принц Гарри подарил Меган Маркл кольцо
Фото: Getty Images

Кольцо с бриллиантами означает вечную любовь
Кольцо с бриллиантами означает вечную любовь
Фото: Getty Images

В сети уже появилось значение этого подарка. Кольцо, усыпанное бриллиантами, является символом вечной любви. Известно также, что подобные украшения члены королевской семьи дарят в честь важных дат и событий. К примеру, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон получила дорогостоящее кольцо после рождения первого ребенка, принца Джорджа, в 2013 году.

Ранее мы также писали, что в сети назван период, когда могут состояться крестины сына Меган Маркл и принца Гарри – Арчи.

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