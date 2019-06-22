Принц Гарри сделал резкое замечание Меган Маркл: видео

Герцог жестко отреагировал на поведение своей жены на людях

Меган Маркл и принц Гарри Фото: AFP

Нрав Меган Маркл порой не может стерпеть даже ее супруг – принц Гарри. О том, что герцогиня Сассекская всегда стоит на своем и отказывается прислушиваться к чьему-либо мнению, известно многим. Однако на этот раз бывшая актриса получила неожиданный ответ на свое поведение.

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В сети обсуждают случай на балконе Букингемского дворца. Дело в том, что во время фотосессии в день празднования дня рождения королевы Елизаветы, Гарри был несколько груб с женой.

Так, в момент, когда вся королевская семья выстроилась на балконе для фото, супруга Гарри постоянно поворачивалась спиной к публике. В интернете появилось видео, где заметно, что Гарри тихо сказал жене: "Повернись". Вскоре Маркл вновь отвернулась от фотографов и публики внизу, и тут принц уже более строго сказал ей: "Смотри!", на что Меган обиделась, но уже через несколько секунд пришла в себя, и сделала вид, что все в порядке.

Пользователи сети разошлись во мнениях: правильно ли поступил герцог Сассекский и не был ли он слишком груб с мамой своего сына.

Напомним, что ранее Меган Маркл и принц Гарри отделились от благотворительного фонда Кейт и Уильяма.

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