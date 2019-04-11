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Принц Гарри снимает документальный сериал о психическом здоровье

Также сорежиссером и сопродюсером выступила Опра Уинфри

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:07
Принц Гарри
Принц Гарри
Фото: AFP

Внук королевы Елизаветы II принц Гарри, который недавно занялся балетом, вместе с американской телеведущей Опрой Уинфри работают над созданием документального сериала о психическом здоровье для Apple. Проект должен выйти на экраны в 2020 году. Об этом сообщается на официальной странице герцога и герцогини Сассекских в Instagram.

INSTAGRAM (@sussexroyal)

Сообщается, что принц Гарри и Опра Уинфри выступят в роли режиссеров и исполнительных продюсеров сериала.

"Динамический документальный сериал сосредоточит свое внимание на психических расстройствах и психическом здоровье, вдохновляя зрителей на честный разговор о вызовах, с которыми сталкивается каждый из нас, и о том, как научиться не просто выживать, но процветать", – говорится в заявлении.

Производством сериала занимается компания Apple. Известно, что в некоторых эпизодах появятся Риз Уизерспун, Дженнифер Энистон и Джей Джей Абрамс.

"Мы надеемся, что сериал выйдет положительным и поучительным. Для меня невероятная гордость – работать над ним вместе с Опрой", – отметил принц Гарри.

Напомним, в сети появился первый трейлер фильма о герцогах Сассекских "Гарри и Меган: становление королевской пары" ("Harry & Meghan: Becoming Royal"). А пока все ждут фильм в сети появилась информация о том, когда именно родит Меган Маркл.

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Источник: Сегодня
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