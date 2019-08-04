Принц Гарри тепло поздравил Меган Маркл с днем рождения

Герцог Сассекский опубликовал нежное фото супруги в Instagram

Меган Маркл и принц Гарри Фото: AFP

В это воскресенье, 4 августа, Меган Маркл празднует свой день рождения. С 38-летием герцогиню Сассекскую поздравил ее супруг – принц Гарри. В Instagram герцог опубликовал фото любимой, сопроводив его теплыми словами.

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Так, на странице четы Сассекских в социальной сети появился пост с поздравлением Гарри в адрес Меган. "С днем рождения, моя удивительная жена. Спасибо, что присоединилась ко мне в этом приключении. С любовью, Г.", – говорится в описании.

На снимке Маркл запечатлена в голубом платье и с широкой улыбкой на лице.

4 Авг 2019 в 12:00 PDT INSTAGRAM (@sussexroyal)

К слову, накануне принц Гарри и Меган Маркл удалили все подписки в Instagram, чем шокировали пользователей сети и своих фолловеров. Оказывается, герцоги Сассекские подписывались только на тех людей или сообщества, которые могут стать примером для других.

Напомним, что ранее мы писали о самых популярных google-запросы о Меган Маркл.

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