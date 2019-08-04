Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Принц Гарри тепло поздравил Меган Маркл с днем рождения

Герцог Сассекский опубликовал нежное фото супруги в Instagram

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:16
Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: AFP

В это воскресенье, 4 августа, Меган Маркл празднует свой день рождения. С 38-летием герцогиню Сассекскую поздравил ее супруг – принц Гарри. В Instagram герцог опубликовал фото любимой, сопроводив его теплыми словами.

Смотрите видео о том, скольких еще детей планируют Меган и Гарри:

Так, на странице четы Сассекских в социальной сети появился пост с поздравлением Гарри в адрес Меган. "С днем рождения, моя удивительная жена. Спасибо, что присоединилась ко мне в этом приключении. С любовью, Г.", – говорится в описании.

На снимке Маркл запечатлена в голубом платье и с широкой улыбкой на лице.

INSTAGRAM (@sussexroyal)

К слову, накануне принц Гарри и Меган Маркл удалили все подписки в Instagram, чем шокировали пользователей сети и своих фолловеров. Оказывается, герцоги Сассекские подписывались только на тех людей или сообщества, которые могут стать примером для других. 

Напомним, что ранее мы писали о самых популярных google-запросы о Меган Маркл.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Меган Маркл - 38! ТОП-7 самых эффектных нарядов герцогини Меган Маркл готовит к выпуску бюджетную линию одежды Появились редкие снимки Меган Маркл во время беременности
принц Гарри День рождения Меган Маркл герцогиня Сассекская
Реклама

Новости партнеров

Прокуратуру призвали проверить замок Галкина и Пугачевой
Прокуратуру призвали проверить замок Галкина и Пугачевой
Диетическая и очень вкусная окрошка без картошки и майонеза
Диетическая и очень вкусная окрошка без картошки и майонеза
Димаш показал дом Джеки Чана
Димаш показал дом Джеки Чана
Обновленный MacBook Pro 15 с Touch Bar признан неремонтопригодным
Обновленный MacBook Pro 15 с Touch Bar признан неремонтопригодным

Популярные статьи

Сегодня, 10:24Fun

4 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 4-10 августа для всех знаков зодиака

Вчера, 19:45Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 12:10Техно

Подлый астероид взял Землю "в прицел": NASA обеспокоено

2 августаWellness

Загар в солярии: польза и вред для здоровья

2 августаFun

2 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

2 августаEvents

Ильин день 2019: почему нельзя купаться, запреты и обряды

2 августаПсихология

10 качеств женщины, которую нельзя отпускать

2 августаШоу-бизнес

Наталье Могилевской – 44: ТОП-5 песен певицы, которые заставят вас поностальгировать

2 августаТехно

Кривая и скрученная: астрономы показали форму нашей галактики

2 августаАфиша

Как Тора делали толстым: появилось видео со съемок "Мстителей: Финал"

2 августаTravel

Летний отпуск в Яремче: все, что нужно знать о курорте

1 августаEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

1 августаEvents

Медовый Спас Маковей 2019: дата, история и традиции

1 августаШоу-бизнес

Публично приставала: Брэда Питта смутило поведение голливудской актрисы

1 августаFun

1 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Новости партнеров

30 нескучных вопросов ребенку вместо
30 нескучных вопросов ребенку вместо "Как дела в школе"
Диета от Кейт Миддлтон: как держать себя в отличной форме?
Диета от Кейт Миддлтон: как держать себя в отличной форме?
В Израиле открыли новый способ выявления раннего рака
В Израиле открыли новый способ выявления раннего рака
Посмотрите на летные испытания электросамолета Lilium
Посмотрите на летные испытания электросамолета Lilium
Что есть вечером, чтобы не поправиться
Что есть вечером, чтобы не поправиться
Презентабельный смартфон с неплохой «начинкой»
Презентабельный смартфон с неплохой «начинкой»
В России разработали новый полупроводник для солнечных батарей
В России разработали новый полупроводник для солнечных батарей
Знаменитый узбекский актер вернулся из США через 17 лет
Знаменитый узбекский актер вернулся из США через 17 лет