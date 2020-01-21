Принц Гарри улетел в Канаду к Меган Маркл: герцога запечатлели в аэропорту

Герцог приземлился на острове Ванкувер

Принц Гарри Фото: Getty Images

Уладив все разногласия с членами королевской семьи после резонансного заявления о сложении полномочий принц Гарри, улетел в Канаду, где на него ждет супруга Меган Маркл и годовалый сын Арчи Харрисона. Отметим, что пока герцог решал важные вопросы в Лондоне, его жена была замечена на прогулке вместе с первенцем на руках, собаками и телохранителями из королевской охраны.

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По информации издания The Sun, вечером, 20 января, герцог Сассекский отправился из аэропорта Хитроу в Ванкувер после участия в Британско-африканском инвестиционном саммите в Лондоне. У него также была личная встреча с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

В канадском аэропорту он сел в автомобиль Toyota 4x4 с пятью охранниками. Двое из них сопровождали наследника британского престола во время перелета.

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Отметим, что пока еще принц Гарри не лишен титула и финансовые затраты на его перелет возлегли на плечи британских налогоплательщиков. После девятичасового рейса внук королевы отправился в поместье, где сейчас проживает его жена и восьмимесячный сын Арчи.

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Напомним, что на данный момент бывшая актриса Меган Маркл активно посещает общественные организации в Канаде и встречается со своими поклонниками.

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