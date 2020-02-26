Принц Гарри вернулся в Великобританию без Меган Маркл: фотофакт

Внук королевы прилетел для выполнения последних королевских обязанностей

Принц Гарри, который 31 марта 2020 года сложит свои королевские обязанности, вернулся в Великобританию. После длительного пребывания в Канаде внук Елизаветы ІІ прилетел в Лондон без Меган Маркл и сына Арчи Харрисона.

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На родину 35-летний принц вернулся не просто так – его, как и чуть позже саму Меган Маркл, ждут несколько официальных и последних выходов в качестве членов королевской семьи. В Эдинбурге 26 февраля наследник престола выступит на саммите в поддержку своей инициативы по природоохранному туризму Travalyst. Несмотря на то, что супруга Меган Маркл выводили через черный ход, фотографы смогли сделать фото.

Принц Гарри в аэропорту Фото: Instagram

28 февраля принц Гарри посетит мероприятие Invictus Games вместе с Джоном Бон Джови, а 5 марта уже вместе с Меган побывает на церемонии награждения фонда Endeavour, на которой чествуют ветеранов-спортсменов.

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Ранее мы также писали, что Елизавета II лично попросила принца Гарри и Меган Маркл вернуться в Лондон.

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