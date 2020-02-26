Принц Гарри вернулся в Великобританию без Меган Маркл: фотофакт
Внук королевы прилетел для выполнения последних королевских обязанностей
Принц Гарри, который 31 марта 2020 года сложит свои королевские обязанности, вернулся в Великобританию. После длительного пребывания в Канаде внук Елизаветы ІІ прилетел в Лондон без Меган Маркл и сына Арчи Харрисона.
На родину 35-летний принц вернулся не просто так – его, как и чуть позже саму Меган Маркл, ждут несколько официальных и последних выходов в качестве членов королевской семьи. В Эдинбурге 26 февраля наследник престола выступит на саммите в поддержку своей инициативы по природоохранному туризму Travalyst. Несмотря на то, что супруга Меган Маркл выводили через черный ход, фотографы смогли сделать фото.
28 февраля принц Гарри посетит мероприятие Invictus Games вместе с Джоном Бон Джови, а 5 марта уже вместе с Меган побывает на церемонии награждения фонда Endeavour, на которой чествуют ветеранов-спортсменов.
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Ранее мы также писали, что Елизавета II лично попросила принца Гарри и Меган Маркл вернуться в Лондон.
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