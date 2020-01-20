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Принц Гарри впервые публично прокомментировал решение отделиться от королевской семьи

Герцог Сассекский нарушил молчание после скандального заявления

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:27
Принц Гарри
Принц Гарри
Фото: Getty Images

Принц Гарри впервые выступил с официальной речью после заявления о решении отойти от королевской семьи. Отметим, что накануне Елизавета II одобрила намерение Меган Маркл и принца Гарри оставить свои королевские титулы.

Узнайте подробности заявления принца Гарри и Меган Маркл:

Герцог Сассекский публично заверил, что хотел продолжить службу Ее Величеству, но без государственного финансирования этого сделать не может. Об этом он рассказал во время частного ужина для представителей благотворительной организации Sentebale в центре Лондона.

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Getty Images

Принц Гарри признался, что несколько месяцев супруги пытались найти альтернативный вариант, чтобы продолжить служить Ее Величеству, однако найти компромисс не удалось.

"Великобритания – это мой дом и место, которое я люблю. Это никогда не изменится. Я вырос, чувствуя поддержку многих из вас, и я наблюдал, как вы приветствовали Меган с искренними объятиями, глядя, как я нахожу любовь и счастье, которое, как я надеялся, продлится всю жизнь,
– начал свою речь королевский отпрыск", – сказано в обращении принца Гарри, которое появилось на официальной странице герцогов Сассекских после обнародования заявления Букингемского дворца.

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35-летний внук королевы Великобритании заверил, что вместе с супругой исповедуют одни и те же жизненные ценности и она до сих пор остается той женщиной, которую он полюбил. Вместе они делали все возможное, чтобы в течение двух лет выполнять все обязанности перед страной. Однако королевский титул стал для супругов настоящим испытанием.

"Решение отступить, которое я принял ради жены и себя, не было легкомысленным. Мы надеялись и впредь служить Королеве, Содружеству и моим военным ассоциациям, но без государственного финансирования. К сожалению, это было невозможно",– заверил принц Гарри.

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Однако герцог Сассекский уверил, что решение не меняет его преданности Великобритании. Он отметил, что ради мирной жизни ему пришлось отказаться от семьи и от всех обязанностей, которые выполнял в течение всей сознательной жизни. Также принц Гарри поблагодарил общественность, что взяла его под свое крыло после смерти матери принцессы Дианы 23 года назад.

Напомним, что ранее в прессе появилась версия, что герцогов Сассекских буквально изгнали из королевской семьи.

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