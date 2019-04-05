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Принц Гарри забавно станцевал с маленькими детьми

Герцог Сассекский побывал в одном из детских центров Лондона

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:15
Принц Гарри
Принц Гарри
Фото: AFP

Принц Гарри занялся балетом. Герцог Сассекский освоил новые па во время посещения детского центра в Лондоне. Сначала Гарри просто наблюдал и хлопал юным артисткам в пачках, но впоследствии и сам присоединился к так называемому "балетному челленджу". Это упражнение – на умение держать баланс. Ее нужно выполнять, стоя на одной ноге. Судя по аплодисментам, принц с задачей справился.


Пресса давно заметила, что младший внук Елизаветы Второй любит общение с малышами. При любой возможности – корчит детям рожи и берет на руки. Вся эта практика – пригодится. Уже в конце апреля 34-летний принц впервые станет папой. 

К слову, принц со своей супругой Меган Маркл переехал из Кенсингтонского дворца в новый дом. Принц Гарри и Меган Маркл, которые со дня на день станут родителями, расположились в коттедже при Виндзорском замке, рядом с домом, где проходил их вечерний свадебный прием, и где были сделаны фотографии с их помолвки. Отметим, ранее Гарри и Меган проживали в Ноттингемском коттедже в Кенсингтонском дворце, однако дом с двумя спальнями никогда не был долгосрочным местом жительства, тем более после появления ребенка.

Ранее мы описывали все подробности беременности Меган Маркл.

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принц Гарри королевская семья
Источник: Сегодня
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