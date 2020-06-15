Принц Швеции Карл Филипп и принцесса София показали ранее не опубликованные свадебные фото

Пара отметила пятую годовщину свадьбы

Шведский принц Карл Филипп и его супруга принцесса София 13 июня отметили пятую годовщину свадьбы. По этому поводу пара поделилась личными снимками со сказочной свадьбы, которая состоялась в 2015 году в церкви Королевского дворца в Стокгольме.

Ранее королевская семья Швеции показала официальный портрет малыша Габриэля Карла Вальтера – второго сына Карла Филиппа и принцессы Софии.

Фотографии с королевской свадьбы появились на официальной странице Софии и Карла в Instagram. Невеста София для церемонии выбрала шикарное платье из шелка, а голову украсила диадемой с изумрудами. Принц на церемонии венчания был в военной форме, согласно традициям.

INSTAGRAM

"Однажды каждому человеку нужно сделать решающий выбор. Тот самый, который сильно повлияет на его будущее. И для этого требуется смелость. Смелость для того, чтобы выбрать не тот путь, что легче, а встать на более трудную дорогу, потому что именно она – самая верная. Сегодня мы празднуем пятую годовщину нашего брака", – подписали фото Карл Филипп и София.

Смотрите в сюжете, кто из звезд отменил свадьбу в этом году:

Напомним, принц Карл Филипп и экс-модель София Хэллквист познакомились в 2009 году в ночном клубе. Они начали встречаться спустя год, а в 2015 году сыграли громкую свадьбу, которая привлекла внимание миллионов.

Все потому, что изначально выбор принца Карла Филиппа пришелся правящему двору не по нраву, так как София не только не принадлежала к знатному роду, но и снималась в эротических журналах и реалити-шоу.

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