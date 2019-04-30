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Принц Уильям дал первый комментарий о родах Меган Маркл

Дядя будущего ребенка Меган Маркл и принца Гарри пошутил о рождении малыша

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:14
Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Меган Маркл вот-вот родит своего первенца, чего с нетерпением ждут поклонники королевской семьи по всему миру. Возможно, сын принца Гарри уже появился на свет, но официальной информации по этому поводу пока не появлялось. В свою очередь журналисты не упускают возможности получить комментарии по поводу рождения сына или дочери герцогов Сассекских от их близких.  

Так, во время визита принца Уильяма, который вчера отпраздновал годовщину свадьбы с Кейт Миддлтон, в Новую Зеландию, представители СМИ задали брату Гарри вопрос о том, когда же он станет дядей. На что Уильям с улыбкой ответил: "У меня нет с собой телефона. Понятия не имею! Вы, пожалуй, узнаете об этом раньше меня". 

Напомним, что ранее у резиденции Меган Маркл и принца Гарри замечена скорая помощь. Это вызвало волну слухов о том, что у экс-актрисы начались роды.  

Недавно мы также писали, что Елизавета II пожаловала Кейт Миддлтон новый титул в качестве подарка ко дню восьмой годовщины со дня свадьбы Кейт и Уильяма.

Подробнее о беременности Меган Маркл смотрите в нашем видео:

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