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Принц Уильям и Кейт Миддлтон отправились в отпуск: известно место

Королевская чета вернется домой в сентябре

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:01
Кейт Миддлтон и принц Уильям
Кейт Миддлтон и принц Уильям
Фото: Getty Images

Принц Уильям и Кейт Миддлтон, которые на днях вместе посетили заключительный день Уимблдона, отправились в официальный двухмесячный отпуск со своими детьми на любимый остров. 

Кортеж принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил пенсионерку. Детали в сюжете:

Как сообщает британское издание The Daily Mail, семейство принца Уильяма и Кейт Миддлтон отправилось на остров в Карибском море – Мюстик. Лишь 9 августа супруги прервут свой отдых ради парусной регаты под названием "Королевский кубок" у берегов острова Уайт. Также известно, что вместе с ними поехали родители Кейт – Кэрол и Майкл Миддлтон, а также ее сестра Пиппа и брат Джеймс. На самом острове дома расположены так, что доступ папарацци к королевской семье невозможен. 

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Именно там 22 июля герцоги отметят шестой день рождения сына Джорджа. Какой праздник подготовили маленькому принцу – пока неизвестно. Традиционно в честь именин Кенсингтонский дворец опубликует новый портрет мальчика и расскажет о его достижениях. 

Ранее мы также писали, что Кейт Миддлтон и принц Уильям разозлили британцев.

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Источник: The Daily Mail
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