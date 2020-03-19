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Принц Уильям обратился к британцам с важной просьбой

Герцог Кембриджский назвал уникальную способность своих соотечественников

Валерия Ильченко
Сегодня, 11:22

Пандемия коронавируса коснулась уже всех европейских стран. Великобритания не стала исключением, более того – королеву Елизавету ІІ и ее супруга принца Филиппа изолировали. Супруги переехали в Виндзорский замок. По информации источников, члены королевской семьи напуганы вспышкой коронавируса и максимально соблюдают указания медиков.

В свою очередь, принц Уильям записал проникновенное видеообращение к британцам. Герцог Кембриджский призвал соотечественников объединиться в борьбе с коронавирусом и помочь жертвам не только морально, но и материально.

Принц Уильям
Принц Уильям
Фото: Getty Images

"Когда бы и где бы ни происходили бедствия, жители Великобритании обладают уникальной способностью сплотиться. То, как местные сообщества оказывают поддержку пострадавшим, демонстрирует главные ценности человеческой природы", – говорит принц Уильям и призывает помочь людям, которые заразились коронавирусом. А именно – перечислить средства на счет Национального фонда по чрезвычайным ситуациям.

Смотрите видеообращение принца Уильяма:

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Ранее мы также писали, что Меган Маркл и принц Гарри сделали официальное заявление в связи с пандемией. Герцоги Сассекские находятся в Канаде на самоизоляции, в связи с чем не имеют возможности сложить королевские полномочия.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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