Принц Уильям обратился к британцам с важной просьбой
Герцог Кембриджский назвал уникальную способность своих соотечественников
Пандемия коронавируса коснулась уже всех европейских стран. Великобритания не стала исключением, более того – королеву Елизавету ІІ и ее супруга принца Филиппа изолировали. Супруги переехали в Виндзорский замок. По информации источников, члены королевской семьи напуганы вспышкой коронавируса и максимально соблюдают указания медиков.
В свою очередь, принц Уильям записал проникновенное видеообращение к британцам. Герцог Кембриджский призвал соотечественников объединиться в борьбе с коронавирусом и помочь жертвам не только морально, но и материально.
"Когда бы и где бы ни происходили бедствия, жители Великобритании обладают уникальной способностью сплотиться. То, как местные сообщества оказывают поддержку пострадавшим, демонстрирует главные ценности человеческой природы", – говорит принц Уильям и призывает помочь людям, которые заразились коронавирусом. А именно – перечислить средства на счет Национального фонда по чрезвычайным ситуациям.
Смотрите видеообращение принца Уильяма:
Ранее мы также писали, что Меган Маркл и принц Гарри сделали официальное заявление в связи с пандемией. Герцоги Сассекские находятся в Канаде на самоизоляции, в связи с чем не имеют возможности сложить королевские полномочия.
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