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Принц Уильям откровенно рассказал о смерти принцессы Дианы и страхе отцовства

Сегодня, 17:30

Эмоции после пережитой травмы вернулись с рождением детей

В новом документальном фильме BBC принц Уильям поделился своими чувствами и эмоциями по поводу отцовства и о том, как это событие изменило его жизнь. Во время откровенного обсуждения принц Уильям рассказал, как рождение детей вернуло эмоции, которые он испытывал после смерти своей матери, принцессы Дианы.

Принц Уильям с детьми
Принц Уильям с детьми
Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Становление родителем – поворотное событие в жизни каждого, и внук королевы Великобритании Елизаветы II принц Уильям не исключение.

Как сообщает Instyle, документальный фильм "Футбол, принц Уильям и наше психическое здоровье" рассказывает о том, как Кейт Миддлтон и принц Уильям справляются с психологическими проблемами как родители.

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Отец 2-летнего Луи, 6-летнего Джорджа и 5-летней Шарлотты принц Уильям рассказал о неожиданных эмоциях, которые вызвало в нем отцовство.

"Наличие детей – это самый большой изменяющий жизнь момент, это действительно так. Я думаю, что когда ты пережил что-то травмирующее в жизни(...) как смерть моей матери, когда я был моложе, эмоции возвращаются в полной мере ", – рассказал в фильме принц Уильям.

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Для принца Уильяма смерть матери стала серьезным ударом. Принцесса Диана погибла в результате автокатастрофы в Париже. Тогда принцу Уильяму было всего 15 лет. О смерти матери принц Уильям узнал лишь через день, так как в их доме детям было запрещено иметь радио. Во время своего путешествия после окончания колледжа принц Уильям посетил страны Африки, которые принцесса Диана посещала в рамках своей благотворительной деятельности.

В фильме принц Уильям также рассказал, что он и Кейт Миддлтон имеют одинаковые роли в воспитании их троих детей.

"Мы с Кэтрин поддерживаем друг друга, и мы переживаем эти моменты вместе, развиваемся и учимся вместе", – сказал герцог Кембриджский.

29 апреля Кейт Миддлтон и принц Уильям отпраздновали годовщину свадьбы – узнайте трогательную историю любви герцогов.

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