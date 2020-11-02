Принц Уильям заразился коронавирусом и скрыл это от всех – СМИ

Внук королевы Елизаветы II мог заразиться COVID-19 от принца Чарльза

Принц Уильям переболел COVID-19 в апреле этого года. Герцог Кембриджский мог заразиться от принца Чарльза, и скрыть этот факт от общественности, чтобы не тревожить британский народ. Об этом пишет издание The Sun, ссылаясь на инсайдера.

38-летний Уильям во время болезни находился в семейном поместье в Норфолке, где за его здоровьем следили дворцовые врачи.

Принц Уильям Фото: Getty Images

Источник сообщил, что Уильяма довольно сильно поразил вирус и буквально сбил его с ног.

"В какой-то момент ему было трудно дышать, поэтому очевидно, что все вокруг него были изрядно напуганы", – передает издание слова инсайдера.

Несмотря на болезнь, принц не бросал своих обязанностей и провел много видеозвонков в апреле. Таким способом он даже открыл больницу "Найтингейл" в Бирмингеме 16 апреля.

Летом и осенью принц вернулся к своим обязанностям. Вместе с Кейт Миддлтон они проводят официальные встречи, дают интервью офлайн и по видеосвязи.

Фото: Getty Images

В марте стало известно, что Сын королевы Елизаветы ІІ принц Чарльз стал жертвой COVID-19. 71-летний наследник британского престола находился в изоляции в общей сложности семь дней и вскоре вылечился.

Ранее принц Чарльз рассказал, как пережил коронавирус и самоизоляцию.

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