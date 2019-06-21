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Принц Уильям перестал носить обручальное кольцо: что случилось

Внук Елизаветы II объяснил, почему не носит кольцо

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:08
Принц Уильям и Кейт Миддлтон с принцем Луи
Принц Уильям и Кейт Миддлтон с принцем Луи
Фото: Getty Images

Все члены британской королевской семьи ежедневно находятся под пристальным вниманием прессы, а каждый их шаг обсуждают СМИ. Внимательные поклонники монархов заметили, что внук Елизаветы II принц Уильям давно не носит обручальное кольцо. 

Подробнее о том, почему Кейт Миддлтон чуть не бросила принца Уильяма, смотрите в нашем ролике:

Как пишет западное издание Hollywood Life, в последний раз его видели с кольцом едва ли не в день свадьбы со своей супругой Кейт Миддлтон. В отличии от своего родного брата принца Гарри, который носит обручальное кольцо постоянно. 

Разумеется, поклонников и прессу смутил такой исход событий и они поинтересовались непосредственно у Кенсингтонского дворца, почему принц Уильям принял такое решение. Оказывается, что это личное предпочтение монарха и никто на него не может повлиять. 

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"Понятно, что это личное предпочтение", – ответили во дворце. 

Такой неоднозначный ответ лишь развил фантазии общества и многие считают, что принц Уильям не носит кольцо из-за возможного конфликта с супругой Кейт Миддлтон.

Напомним, что не так давно британский таблоид InTouch опубликовал новость о том, что в то время, когда Кейт Миддлтон была беременна третьим ребенком, ее супруг принц Уильям изменил ей с близкой подругой и соседкой Роуз Хэндбери.

В дворце отреклись, что это полная клевета и даже подали в суд на издание

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