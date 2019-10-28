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Принц Уильям задолго до свадьбы поклялся жениться на Кейт Миддлтон

Герцоги заключили брачный "пакт" еще до свадьбы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:01
Кейт Миддлтон и принц Уильям
Кейт Миддлтон и принц Уильям
Фото: Getty Images

Задолго до официальной королевской свадьбы принц Уильям поклялся жениться на Кейт Миддлтон. Наследник британского престола во время отношений с будущей герцогиней заключил с ней marriage pact (брачный "пакт", – ред.) и поклялся жениться на ней "рано или поздно".

Дочь Кейт Миддлтон проболталась о беременности герцогини. Все подробности в видео:

Об этом рассказал королевский биограф Кэти Николл в книге о Кейт Миддлтон "Кейт: Будущая королева". Как известно, до брачной церемонии у герцогов сложились сложные взаимоотношения. В 2007 году, за четыре года до свадьбы, принц Уильям и Кэтрин расстались. Позже внук британской королевы Елизаветы II отметил, что годовой разрыв отношений произошел из-за глупости, так сказать, ошибка молодости.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Фото: Getty Images

Сообщается, что перед их разрывом влюбленные поехали отдыхать на остров Дерош на Сейшелах. Там принц Уильям дал обещание Кейт, что обязательно женится на ней.

"Принц Уильям сказал Кейт, что ищет долговременные отношения. Впервые в жизни они серьезно заговорили о браке, и в океане, под ночным небом, они заключили пакт о том, что поженятся", – цитирует слова королевского биографа издание The Sun.

Недавно во время официального визита в Пакистан самолет принца Уильяма и Кейт Миддлтон попал в шторм.

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Источник: The Sun
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