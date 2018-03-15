Принцесса Анна надела наряд, который носила 38 лет назад

На днях Королева Елизавета II, Кейт Миддлтон и принц Уильям, Меган Маркл и принц Гарри, принц Чарльз и герцогиня Камилла, принцесса Анна, принц Эндрю и другие члены королевской семьи посетили торжественную службу, которая прошла в Вестминстерском аббатстве.

Единственная дочь королевы Елизаветы II продемонстрировала элегантный образ. 67-летняя принцесса Анна надела пальто кремового оттенка с синими вставками на плечах.

Впервые монаршая особа продемонстрировала этот наряд на королевских скачках в 1980 году. Тогда она дополнила его шляпкой, украшенной цветами, черными туфлями и перчатками.

Спустя 38 лет принцесса Анна снова надела любимое пальто.

Принцесса Анна Фото: Getty

Принцесса Анна. 1980 год. Фото: Getty

Принцесса Анна и королева Елизавета II. Фото: AFP

Ранее 67-летняя принцесса Анна, дочь королевы Елизаветы II посетила открытие текстильной фабрики люксового бренда одежды Grenfell в Лондоне, где ей вручили подарок в виде объемного пальто цвета хаки. Отметим, что принцесса Анна является Президентом Британской Ассоциации моды и текстиля. На мероприятии она, встретилась с Мо Азамом, управляющим директором Grenfell.