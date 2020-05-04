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Новый фильм о принцессе Диане: сколько раз невестка королевы пыталась покончить с собой

Документальная лента о жизни Леди Ди расстроила ее сыновей

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 16:29

Совсем скоро на экраны выйдет документальный фильм про тайны принцессы Дианы, чья жизнь закончилась трагически. Спустя 23 года после своей смерти супруга принца Чарльза продолжает вызывать интерес к своей персоне. Ее судьба была нелегкой и местами она боролась с психологическими проблемами, пытаясь закончить жизнь самоубийством четыре раза.

Принцесса Диана
Принцесса Диана
Фото: Getty Images

Именно эти тайны, как сообщает Daily Mail, будут раскрыты в фильме под названием "Быть мной: Диана". Кинолента будет разделена на несколько частей, чтобы как можно глубже погрузить зрителя в переживания и страхи принцессы. Не обойдет стороной картина и несчастный брак Дианы, и тяжелое детство. Ко всему, создатели фильма обещают показать ранее не опубликованные кадры из речей Дианы, сделанные накануне ее смерти. Также в съемках приняли участие ее близкие, которые находились рядом с Леди Ди в последние годы жизни.

Узнайте, могла ли принцесса Диана избежать катастрофы:

Подобная информация разозлила и расстроила сыновей принцессы Дианы — принцев Уильяма и Гарри. Внуки Елизаветы II уверены, что документальная лента не достоверна. Но создатели фильма утверждают обратное: "Это не заказное шоу, и все использованные данные уже давно находится в открытом доступе".

Напомним, что недавно известный актер рассказал шокирующий факт о принцессе Диане.

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