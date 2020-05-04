Новый фильм о принцессе Диане: сколько раз невестка королевы пыталась покончить с собой

Документальная лента о жизни Леди Ди расстроила ее сыновей

Совсем скоро на экраны выйдет документальный фильм про тайны принцессы Дианы, чья жизнь закончилась трагически. Спустя 23 года после своей смерти супруга принца Чарльза продолжает вызывать интерес к своей персоне. Ее судьба была нелегкой и местами она боролась с психологическими проблемами, пытаясь закончить жизнь самоубийством четыре раза.

Принцесса Диана Фото: Getty Images

Именно эти тайны, как сообщает Daily Mail, будут раскрыты в фильме под названием "Быть мной: Диана". Кинолента будет разделена на несколько частей, чтобы как можно глубже погрузить зрителя в переживания и страхи принцессы. Не обойдет стороной картина и несчастный брак Дианы, и тяжелое детство. Ко всему, создатели фильма обещают показать ранее не опубликованные кадры из речей Дианы, сделанные накануне ее смерти. Также в съемках приняли участие ее близкие, которые находились рядом с Леди Ди в последние годы жизни.

Узнайте, могла ли принцесса Диана избежать катастрофы:

Подобная информация разозлила и расстроила сыновей принцессы Дианы — принцев Уильяма и Гарри. Внуки Елизаветы II уверены, что документальная лента не достоверна. Но создатели фильма утверждают обратное: "Это не заказное шоу, и все использованные данные уже давно находится в открытом доступе".

Напомним, что недавно известный актер рассказал шокирующий факт о принцессе Диане.

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