Принцесса Евгения показала свадебное видео в честь годовщины

Сестра принцев Уильяма и Гарри отмечает первую годовщину свадьбы с Джеком Бруксбэнком

Принцесса Евгения поздравила мужа с годовщиной свадьбы Фото: AFP

Сегодня, 12 октября, принцесса Евгения отмечает первую годовщину свадьбы с Джеком Бруксбэнком. В честь праздника двоюродная сестра принцев Уильяма и Гарри опубликовала свадебное видео и поздравила своего мужа с важным днем.

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На своей странице в Instagram Евгения разместила архивный ролик, на котором запечатлены моменты королевской свадьбы, состоявшейся в часовне Святого Георгия.

"Это был самый важный день в моей жизни... Навеки и всегда! С первой годовщиной, мой Джек, – подписала ролик принцесса.

INSTAGRAM

С первым юбилеем супругов также поздравили королева Елизавета II и принц Филипп. "Поздравляем Ее Королевское Высочество принцессу Евгению и мистера Джека Бруксбанка с их первым юбилеем свадьбы! Сегодня исполняется год, когда Ее Королевское Высочество и мистер Бруксбанк 12 октября 2018 года обменялись обетами в часовня Святого Георгия в пределах Виндзорского замка", – говорится в публикации в соцсети.

INSTAGRAM

Напомним, что год назад 28-летняя принцесса Йоркская Евгения вышла замуж за своего возлюбленного, 31-летнего предпринимателя Джека Бруксбэнка. Евгения – внучка Елизаветы II, дочь принца Эндрю, сына королевы и Сары, герцогини Йоркской. Евгения – девятая по линии наследия престола.

Недавно появилась информация о том, что королева Елизавета II нуждается в операции.

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