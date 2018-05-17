Принцесса Шарлотта станет подружкой невесты на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри

4-летний принц Джордж будет пажом на свадьбе

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: AFP

У невесты принца Гарри Меган Маркл, свадьба которых состоится в субботу, 19 мая, будет шесть подружек невесты. Одной из них станет 3-летняя принцесса Шарлотта, дочь герцога и герцогини Кембриджских – Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

Принцесса Шарлотта Фото: Getty Принц Джордж и принцесса Шарлотта Фото: Getty Королевская семья - принц Уильям, Кейт Миддлтон, принц ДЖордж и принцесса Шарлотта Фото: instagram.com/kensingtonroyal Принцесса Шарлотта instagram.com/kensingtonroyal Принцесса Шарлотта и принц Луи instagram.com/kensingtonroyal 1/6

Меган Маркл решила не выбирать свидетельницу, а все подружки невесты будут младше 10 лет. Кенсингтонский дворец сообщил, что самой младшей из шести подружек невесты два года, самому взрослому мальчику-пажу – семь лет.

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Кроме того, вместе с принцессой Шарлоттой подружками невесты станут две крестницы принца Гарри – 3-летняя Флоренс ван Катсем и 2-летняя Зали Уоррен, и две крестницы Маркл. Также подружкой станет дочь подруги Меган, известного канадского стилиста Джессики Малруни – 4-летняя Айви Малруни.

Мальчиками-пажами будут 4-летний принц Джордж, крестник Гарри Джаспер Дайер и братья Айви Малруни – 7-летние близнецы Брайан и Джон.

Напомним, Меган и Гарри не станут нарушать правила и ночь перед свадьбой проведут по отдельности. Накануне Меган Маркл отправится с мамой Дорией Рэгланд в отель Cliveden House, откуда в субботу, 19 мая, дамы поедут в часовню Святого Георгия. Принцу Гарри составит компанию его брат, принц Уильям. Внуки королевы не планируют никаких вечеринок, а проведут этот вечер в парк-отеле Coworth.

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