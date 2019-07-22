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Принцу Джорджу – 6 лет: лучшие фото маленького монарха

С ранних лет Джорд показал, что он королевских кровей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:21
Принц Джордж
Принц Джордж
Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Принцу Джорджу Кембриджскому 22 июля исполнилось шесть лет. Он является старшим сыном Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Мальчик еще с пеленок очаровывал поклонников британской семьи своей харизматичностью и волевым характером. 

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Принц Джордж
Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Принц Джордж родился в госпитале святой Марии в Лондоне в 18 часов 24 минуты по киевскому времени (16:24 – по местному) 22 июля 2013 года. При рождении мальчик весил 8 фунтов 6 унций (около 3,8 кг). Роды у Кейт Миддлтон принимала целая команда медиков во главе с гинекологом Маркусом Сетчеллем.

Маленький Джордж стал первым ребенком у герцогов Кембриджских и занимает третье место в линии наследования престола (после деда принца Чарльза и отца принца Уильяма). Еще с первых месяцев после своего рождения он путешествовал со своими родителями во время официальных визитов и торжественных мероприятий.

С раннего возраста его приучили надевать на все мероприятия независимо от погодных условий шорты, которые согласно королевскому протоколу нужно носить юным мальчикам. Родители 6-летнего Джорджа стараются всегда одевать своего сына стильно и правильно, прекрасно подчеркивая имидж семьи Кейт Миддлтон.

Мы предлагаем вспомнить самые яркие и веселые снимки юного монарха.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal
Фото: Принц Джордж
Фото: instagram.com/kensingtonroyal
Фото: Принц Джордж
Фото: instagram.com/kensingtonroyal
Фото: Принц Джордж
Фото: Getty
Фото: Принц Джордж
Фото: Getty
Фото: Принц Джордж
Фото: Getty
Фото: Принц Джордж
Фото: Getty
Фото: Принц Джордж
Фото: Getty
Фото: Принц Джордж
Фото: Getty
Фото: Принц Джордж
Фото: Getty
Фото: Принц Джордж
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А в честь шестого дня рождения наследника британского престола королевская семья по традиции поделилась снимками принца Джорджа, которые сделала его мать Кейт Миддлтон.

Принц Джордж
Принц Джордж
Фото: AFP

Принц Джордж
Принц Джордж
Фото: AFP

Ранее мы также писали, что герцоги Сассекские в честь дня рождения принца Джорджа опубликовали милое фото.

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Источник: Сегодня
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