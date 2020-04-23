Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Принцу Луи – 2 года: как сейчас выглядит подросший сын монаршего семейства

В честь праздника Кейт Миддлтон испекла мальчику торт

Владимир Грисюк
Сегодня, 09:49

23 апреля свой день рождения празднует самый молодой принц британской королевской семьи Луи Артур Чарльз! Мальчику, который появился на свет в 2018 году, сегодня исполняется уже 2 года. Дворец традиционно поздравил именинника фотоподборкой, а Кейт Миддлтон в честь праздника испекла торт.

INSTAGRAM

"Я люблю печь торты. Это стало своеобразной традицией. Не сплю до полуночи – мешу очень много теста для бисквитов, но мне это нравится", – призналась жена принца Уильяма в интервью изданию Express.

Кейт Миддлтон вспоминает, что одним из первых слов, которые произнес Луи, было имя Мэри. Как так получилось, она рассказала телеведущей, писательнице и ресторанному критику Мэри Берри.

Читайте также:
Королевская мода: свитер, как у принца Луи, раскупили за несколько часов

"Одно из первых слов Луи было "Мэри". Потому что мои кулинарные книги стоят на кухонной полке на высоте его роста. Детей обычно очаровывают лица людей, а ваше лицо – на всех кулинарных книгах. Однажды Луи сказал: "Это Мэри Берри", – рассказывает Кейт в комментарии для Yahoo! News.

Смотрите также забавные кадры с правнуками королевы Елизаветы ІІ:

Правнуки королевы Елизаветы II

Напомним, Луи – рекордсмен в королевской семье. При рождении он весил больше, чем кто-либо из младенцев-мальчиков за последние 100 лет.

INSTAGRAM

Ранее в Сети появилось фото праздничной открытки Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
«У них королевские привилегии, но они не капризны»: Кейт Миддлтон рассказала, чем увлекаются их дети Трогательный момент: Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились редким фото из архива "Везде со мной": Кейт Миддлтон поделилась трогательными моментами материнства Кейт Миддлтон в лимонном платье и шляпке блистала на параде в Лондоне
фото день рождения Принц Луи
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Кончита Вурст показала свою натуральную красоту, звезду не узнать
Кончита Вурст показала свою натуральную красоту, звезду не узнать
Кароль и Балан уже живут вместе: неожиданное видео
Кароль и Балан уже живут вместе: неожиданное видео
С кем Настя Каменских крутила любовь до Потапа, в сеть слили фото
С кем Настя Каменских крутила любовь до Потапа, в сеть слили фото
Батько Фріске: Жанна в юності вчинила серйозну помилку
Батько Фріске: Жанна в юності вчинила серйозну помилку

Популярные статьи

Вчера, 18:42Food

Солянка сборная мясная по-домашнему: простой рецепт

Вчера, 18:17Food

Хачапури: как приготовить аппетитные сырные лепешки

Вчера, 14:03Food

Как приготовить плов со свининой: рецепт в мультиварке

Вчера, 13:35Шоу-бизнес

Не узнать: Кончита Вурст с абсолютно новой внешностью показала фото в одной маске

Вчера, 11:14Fun

Овчарка прибежала в больницу, чтобы попрощаться с тяжелобольным хозяином: фото

Вчера, 11:00Шоу-бизнес

Ольга Сумская стала бабушкой во второй раз – СМИ

Вчера, 08:04Шоу-бизнес

Наталья Сумская отмечает день рождения: фото актрисы в молодости

21 апреляWellness

На каких поверхностях коронавирус живет дольше всего

21 апреляFun

Родительские субботы 2020: календарь поминальных дней на весь год

21 апреляFun

Попавшая в прогноз погоды кошка в 10 раз увеличила рейтинги телеканала: видео

21 апреляШоу-бизнес

"Верка Сердючка отдыхает": Леся Никитюк с паской возле церкви попала в неловкую ситуацию, видео

21 апреляАфиша

День рождения Елизаветы II: лучшие фильмы о королеве Великобритании

21 апреляШоу-бизнес

Хватал за волосы, бил по голове и резал картины: Ирина Билык сделала откровенное признание

21 апреляСтиль

Елизавета II – именинница: как менялся стиль королевы за годы ее правления

21 апреляFun

Неделя после Пасхи-2020: что можно, а что категорически нельзя делать

21 апреляШоу-бизнес

День рождения Елизаветы II: что мы знаем о британской королеве

Новости партнеров

COVID-19 не страшен! Названы знаки Зодиака с крепким иммунитетом
COVID-19 не страшен! Названы знаки Зодиака с крепким иммунитетом
Найпопулярніші та найефективніші засоби для зниження ваги
Найпопулярніші та найефективніші засоби для зниження ваги
Садальский забил тревогу и попросил помощи для Андрея Данилко
Садальский забил тревогу и попросил помощи для Андрея Данилко
Как сейчас выглядят солистки популярных девичьих групп из 90-х
Как сейчас выглядят солистки популярных девичьих групп из 90-х
Без фотошопу: дружина MONATIK показала фігуру в купальнику. Фото
Без фотошопу: дружина MONATIK показала фігуру в купальнику. Фото
Ані Лорак змила макіяж, показавши справжнє обличчя після пластики
Ані Лорак змила макіяж, показавши справжнє обличчя після пластики
Как выглядят первые жены Меладзе, Харламова, Баскова и других
Как выглядят первые жены Меладзе, Харламова, Баскова и других
Пандемия: ученые сделали тревожное открытие
Пандемия: ученые сделали тревожное открытие