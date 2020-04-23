Принцу Луи – 2 года: как сейчас выглядит подросший сын монаршего семейства

В честь праздника Кейт Миддлтон испекла мальчику торт

23 апреля свой день рождения празднует самый молодой принц британской королевской семьи Луи Артур Чарльз! Мальчику, который появился на свет в 2018 году, сегодня исполняется уже 2 года. Дворец традиционно поздравил именинника фотоподборкой, а Кейт Миддлтон в честь праздника испекла торт.

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"Я люблю печь торты. Это стало своеобразной традицией. Не сплю до полуночи – мешу очень много теста для бисквитов, но мне это нравится", – призналась жена принца Уильяма в интервью изданию Express.

Кейт Миддлтон вспоминает, что одним из первых слов, которые произнес Луи, было имя Мэри. Как так получилось, она рассказала телеведущей, писательнице и ресторанному критику Мэри Берри.

"Одно из первых слов Луи было "Мэри". Потому что мои кулинарные книги стоят на кухонной полке на высоте его роста. Детей обычно очаровывают лица людей, а ваше лицо – на всех кулинарных книгах. Однажды Луи сказал: "Это Мэри Берри", – рассказывает Кейт в комментарии для Yahoo! News.

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Напомним, Луи – рекордсмен в королевской семье. При рождении он весил больше, чем кто-либо из младенцев-мальчиков за последние 100 лет.

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Ранее в Сети появилось фото праздничной открытки Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

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