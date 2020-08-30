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Принцы Гарри и Уильям готовят особенный подарок к 60-летию принцессы Дианы

Сегодня, 13:21

Братья объединятся, чтобы почтить память погибшей матери

1 июля 2021 года принцессе Диане, которую Кристен Стюарт сыграет в фильме "Спенсер", исполнилось бы 60 лет. В честь дня рождения первой супруги наследника британского престола принца Чарльза ее сыновья – принц Уильям и принц Гарри – готовят особый подарок.

28 августа братья Уильям и Гарри обратились с совместным официальным заявлением. В сообщении говорится, что по случаю юбилея принцессы Уэльской 1 июля 2021 года, а также годовщины со дня ее смерти, в саду Кенсингтонского дворца будет установлена ее статуя, передает E! News.

"Статуя была заказана в ознаменование двадцатой годовщины ее смерти и признания ее положительного влияния на Великобританию и весь мир", – сказали Уильям и Гарри.

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Герцог Уэльский и герцог Сассекский отметили, что хотят, чтобы статуя Дианы напоминала гостям дворца о жизни их матери и ее наследии.

Отметим, что это первое совместное обращение принцев Уильяма и Гарри после того, как последний переехал вместе со своей женой Меган Маркл в США. СМИ неоднократно писали о ссоре между братьями, сами же они практически не комментировали эти слухи.

О шокуриющем факте из жизни принцессы Дианы узнайте в сюжете:

Ранее сообщалось, что брат принца Гарри отговаривал его жениться на Меган Маркл.

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