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Принцы Гарри и Уильям провели тайную встречу: о чем договорились братья

Внуки Елизаветы II договорились не враждовать

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:30
Герцоги Кембриджские и Сассекские
Герцоги Кембриджские и Сассекские
Фото: Getty Images

После первого официального комментария касательно выхода их королевской семьи принц Гарри и его брат – принц Уильям – провели тайную встречу вместе со своими женами. Отметим, что на днях в СМИ появилась новость о вражде членов королевской династии, но герцог Кембриджский сразу же опроверг эту информацию.

Узнайте подробности заявления принца Гарри и Меган Маркл:

Позже стало известно, что наследники британского престола устроили тайную встречу в кругу своих жен – Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Как сообщает издание The Sun, внуки королевы Елизаветы II договорились прекратить вражду, которая продолжалась более двух лет.

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"Уильям и Гарри провели частную встречу вдали от официальных встреч в Сандрингеме. Они обсудили свои отношения и будущее. Это был новаторский подход с точки зрения сохранения связей двух братьев. Они решили прекратить обращать внимание на тех людей, которые мешают им общаться друг с другом. Конечно же, во время переговоров во мнениях были серьезные разногласия, но семейное тепло было восстановлено. Учитывая то, что Гарри навсегда уходит, было осознание того, что если они сейчас не решат конфликт – то они уже никогда не разберутся. Они грустят из-за того, что теперь будут так далеко друг от друга", – сообщил детали переговоров источник в королевском дворце.

Напомним, что ранее в прессе появилась версия, что герцогов Сассекских буквально изгнали из королевской семьи.

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