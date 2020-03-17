Пришлось вызывать полицию: в дом звезды "Голодных игр" ворвалась фанатка

Девушка вошла в особняк через парадную дверь

В особняк голливудской звезды и лауреата премии "Оскар" Дженнифер Лоуренс, которая ранее рассказала правду об интиме с Харви Вайнштейном, внезапно ворвалась фанатка.

Как сообщает TMZ, 23-летняя поклонница вошла через парадную дверь в особняк Лоуренс, который находится в Беверли-Хиллз. В этот момент 29-летняя звезда "Голодных игр" находилась в доме одна, но охранники поспели на помощь и вызвали полицию.

Читайте также: Дженнифер Лоуренс заказала номер в отеле для свадебного платья

По приезду правоохранителей девушка назвала причину вторжения – она просто хотела познакомиться с актрисой и увидеть ее воочию. Инцидент произошел 15 марта около 21:00, поэтому актриса испугалась, ведь в это время не ждала гостей. Отметим, что дом актриса купила в 2014 году за восемь миллионов долларов. До этого особняком владели певица Джессика Симпсон, а также телезвезда Эллен Дедженерес.

Почему Дженнифер Лоуренс не пригласила родителей на свадьбу, смотрите в ролике:

Ранее мы подробно рассказывали об эксклюзивных деталях свадьбы Дженнифер Лоуренс.Также актриса поделилась секретами стройности и красоты, хотя призналась, что не любит краситься.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться