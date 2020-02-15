Притула публично подколол Данилко во втором полуфинале Нацотбора на Евровидение-2020

Ведущий пожаловался, что ему некому задавать провокационные вопросы

Сергей Притула Фото: instagram.com/eurovision.ua

Во втором полуфинале Нацотбора на Евровидение-2020 ведущий Сергей Притула подколол Андрея Данилко. Шоумен в прямом эфире пожаловался, что ему некому задавать "неудобные" вопросы, потому он решил подшутить над судьей.

Так, по словам Сергея Притулы, из-за запрета на участие в Нацотборе вокалистов, которые гастролировали в России, ему не с кем ругаться и задавать провокационные вопросы. Именно поэтому ведущий решил подшутить над одним из экспертов, с которым они и без того часто устраивают словесные перепалки.

"Андрей Михайлович...чей Житомир?", – обратился к Андрею Данилко Притула.

"Я, слава Богу, не конкурсант могу не отвечать... Надо искать хорошее в каждом конкурсанте. В шутках Притулы тоже нужно искать смешное? Нужно. Давайте нести позитив и радоваться", – ответил Андрей Данилко.

Напомним, финал Национального отбора на" Евровидение-2020" пройдет 22 февраля одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ.

Ранее Тина Кароль очаровала зрителей откровенным нарядом во втором полуфинале Нацотбора на Евровидение-2020.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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