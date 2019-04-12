Притула рассказал, почему больше не поздравляет Фреймут с днем рождения

Также шоумен рассказал о разводе с женой и "Евровидении"

Сергей Притула Фото: instagram.com/siriy_ua

В интервью рубрике "Кава з перцем" программы "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина", знаменитый ведущий и шоумен Сергей Притула поделился интересными подробностями свой личной жизни, карьеры и отношений с коллегами.

Сергей рассказал, почему со своей коллегой Ольгой Фреймут он сейчас в натянутых отношениях и больше не поздравляет ведущую с днем рождения.

"Все было хорошо до 2013 года, когда за Ольгу Фреймут начали конкурировать сразу два канала. "Новый" и 1 + 1, который пытались ее переманить. Я встретился с Олей 16 декабря, говорю: "Я понимаю, там за тебя торги, но мне ты хоть можешь сказать, ты остаешься или уходишь? И она говорит: "Сережа, я остаюсь. Потом меня набирает продюсер шоу и говорит: "Ты в курсе, что Оля позавчера подписала контракт с "Плюсами"?. 16-го мне сказала, что остается, а 19-го подписала контракт с "Плюсами". Я, конечно, очень извиняюсь, но мне честно глубоко плевать было на отношения моей партнерши с руководством "Нового канала", с бухгалтерией "Нового канала", с кем угодно на "Новом канале", – признается Притула.

Сергей Притула Фото: instagram.com/siriy_ua

Но и это еще не все. Сергей отметил, что их с Ольгой отношения были "очень хорошими" и такие "ножи в спину" он не любит. А недавно Сергей еще и не поздравляет свою бывшую коллегу с днем ​​рождения.

"В прошлом году я поздравил Олю с днем ​​рождения. Мы были в Стамбуле с семьей, и мы с малым записали ей видео минутное. Оля видео из частной переписки обрезала, выставила в Instagram, чтобы все посмотрели, как Притула за ней сохнет. Ну что это, это дурдом какой-то, это некрасиво. И в этом году я уже Олю не поздравлял с днем ​​рождения. Я не знаю просто, как она может такие вещи дальше использовать. Поэтому, надеюсь. у нее достаточно широкий круг друзей, которым она готова дальше жертвовать", – заявил шоумен.

Другие интересные факты смотрите в видео "Зіркового шляху".

Напомним, Сергей Притула обратился к поклонникам с важной просьбой.

Ранее мы писали, что Сергей Притула раскрыл шокирующие подробности Нацотбора на "Евровидение 2019".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram