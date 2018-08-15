Приянка Чопра "засветила" помолвочное кольцо

Вероятно Ник Джонас приобрел украшение в знаменитой ювелирной компании Tiffany&Co, где певца видели накануне

Приянка Чопра и Ник Джонас. Фото: Getty

Известная 36-летняя индийская актриса и модель Приянка Чопра продемонстрировала помолвочное кольцо. Ее подруга, актриса Рэйвин Тандон опубликовала на своей странице в Instagram совместный снимок, где у Приянки на безымянном пальце можно заметить ценное кольцо с крупным бриллиантом.

Приянка Чопра с подругой Рэйвин Тандон Фото: Instagram/officialraveenatandon

В сети отмечают, что вероятно возлюбленный Приянки Ник Джонас приобрел украшение в знаменитой ювелирной компании Tiffany&Co, где певца накануне видели.

Напомним, индийская актриса Приянка Чопра и певец Ник Джонас решили пожениться спустя два месяца отношений, но официальных заявлений по поводу свадьбы пара пока не давала. Предложение Приянке, если верить инсайдерам People, Ник сделал в ее день рождения, 18 июля. Источник из окружения певца сообщил изданию, что Ник "очень, очень счастлив".

Также мы писали, по сообщениям СМИ, Приянка Чопра познакомила Меган Маркл и принца Гарри со своим женихом.