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Продажу билетов на "Евровидение 2019" возобновили после скандала

Корпорация общественного вещания Израиля Kan объявила о возобновлении продажи билетов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:49
Билеты на "Евровидение 2019" снова в продаже
Билеты на "Евровидение 2019" снова в продаже
Фото: facebook.com/EurovisionSongContest

4 марта стало известно, что в Израиле приостановили продажу билетов на "Евровидение 2019" до выяснения обстоятельств. Как оказалось, корпорация общественного вещания Израиля Kan обнаружила нарушение правил при продаже билетов. 

Теперь же Kan объявила о возобновлении продажи билетов: "220 VIP билетов поступили в четверг в продажу в 18:00. В апреле еще несколько тысяч билетов поступят в электронную кассу", – цитирует ТАСС объявление Kan. Видимо, расследование окончено и все вопросы урегулированы. 

Билеты на "Евровидение 2019"
Билеты на "Евровидение 2019"
Фото: eurovisionworld.com

Напомним, официальная компания по продажам билетов на "Евровидение 2019" компания Leaan распределила сотни билетов на первоклассные места деятелям культуры и спорта, а также журналистам. К тому же сделала это еще до начала продаж. Проданные не по правилам билеты будут аннулированы.

К слову, появилось первое официальное фото ведущих Международного конкурса.

"Евровидение 2019" состоится 14, 16 и 18 марта в Тель-Авиве, Израиль.

Смотрите видео о том, что Украина не будет участвовать в "Евровидении 2019":

Отметим, ведущий Нацотбора на "Евровидение 2019" Сергей Притула раскрыл шокирующие подробности конкурса.

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