Продолжает борьбу со СМИ: принц Гарри подал в суд из-за прослушивания телефона

Причиной иска стал вероятный взлом телефонов членов королевской семьи

Принц Гарри Фото: instagram.com/sussexroyal

Накануне принц Гарри решился вопреки королевскому протоколу подать в суд на таблоид Mail on Sunday и его издателя Associated Newspapers, которые опубликовали частное письмо Меган Маркл, адресованное ее отцу. Как утверждает принц Гарри, журналисты издания намеренно вырезали из текста письма определенные фразы и слова, дабы исказить содержание. Теперь внук королевы Елизаветы II снова подал в суд на СМИ.

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По информации издания The Guardian, Гарри подал иск в суд против компании News Group, в состав которой входят издания The Sun и Daily Mirror. Причиной иска стал вероятный взлом телефонов членов королевской семьи, а также незаконное прослушивание голосовых сообщений.

В Букингемском двореце уже подтвердил, что в Верховный суд были поданы иски. Источник в медиа-группе Reach, владеющей газетой Mirror, подтвердил, что в корпорации знают о судебном иске, но пока с ним еще не ознакомились, потому не могут комментировать.

Ранее мы также писали, что Меган Маркл провела лекцию для студентов университета в Африке.

Также сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри случайно расcекретили ласковое прозвище сына.

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