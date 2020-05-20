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Сумма впечатляет: продюсер LOBODA рассекретила гонорары певицы

Сумма меняется в зависимости от времени года

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 11:36

Продюсер и близкая подруга известной певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина рассекретила гонорары звезды. Артистка уже давно выступает в России и даже недавно получила три престижных премии. Гонорары LOBODA на свадьбах и корпоративах исчисляются миллионами рублей. О таких суммах речь зашла во время интервью Нателлы Крапивиной с ведущим Сергеем Минаевым в прямом эфире Instagram.

Наименьшая сумма, за которую певица согласиться выступить – три миллиона рублей. Гонорары варьируются в зависимости от времени года – сентябрь менее загруженный месяц, поэтому возможны скидки.

Певица LOBODA
Певица LOBODA
Фото: instagram.com/lobodaofficial

"Цена варьируется от удаленности от Москвы. В Москве, в Барвихе от трех до десяти миллионов. Ну, на самом деле есть свадьбы — это один ценник. Свадьбы артисты не очень любят. Есть корпоратив большой компании, когда гуляют сотрудники — это другой ценник. Время года определяет, допустим, когда ты понимаешь, что сентябрь не самый хлебный месяц, ты уже опускаешься в цене", — рассказала продюсер.

Смотрите видео о том, как Светлана Лобода на взлетной полосе устроила танцы:

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