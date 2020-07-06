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Продюсер Максим Фадеев похудел на 100 кг: фото до и после

Сегодня, 17:45

Результатом артист поделился с поклонниками в соцсетях

52-летний Максим Фадеев, который недавно распустил всех артистов своего лейбла MALFA, удивил публику невероятными изменениями во внешности ­– знаменитый композитор и продюсер похудел на 100 кг. Своим достижением Макс поделился с подписчиками в Instagram, где опубликовал фото, на котором он позирует, стоя в одной штанине. Таким образом артист показал, что после большой потери веса он теперь помещается в половину своих шортов.

"Всем мир! Это мои шорты...минус 100! Скоро опубликую свою методику похудения!", – прокомментировал Фадеев снимок в Instagram.

Максим Фадеев
Максим Фадеев
Фото: instagram.com/fadeevmaxim

А вот, как Максим Фадеев выглядел до похудения:

Максим Фадеев до похудения
Фото: instagram.com/fadeevmaxim
Максим Фадеев до похудения
Фото: instagram.com/fadeevmaxim
Максим Фадеев до похудения
Фото: instagram.com/fadeevmaxim
Максим Фадеев до похудения
Фото: instagram.com/fadeevmaxim
Максим Фадеев до похудения
Фото: instagram.com/fadeevmaxim
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Мнение подписчиков Макса насчет его изменений во внешности разделились: одни порадовались за Фадеева и написали ему сотни комплиментов, а другие наоборот не восприняли новый имидж продюсера.

"Макс! Худые все злые одумайся", "Шарм теряется, был такой уютный, а теперь как-то не так, может, для здоровья и хорошо, но тепло уходит!, "А мне вы полнее нравились", – написали некоторые подписчики Максима.

"Боже мой, Макс, потрясающий результат", "Невероятно", "Вы молодец, большой вес – это проблемы со здоровьем", "Главное – не во вред организму!", "Здорово", – написали другие комментаторы.

Один из поклонников также поинтересовался у Фадеева, делал ли он операцию на желудке, на что продюсер ответил отрицательно: "Нет, не делал. И вам не советую. Просто поверьте в себя", – отметил артист.

Напомним, Максиму Фадееву запретили въезд в Украину минимум на три года.

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похудение Максим Фадеев
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