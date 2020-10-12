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Продюсер Поляковой об информационной атаке на певицу: "Все закончится позором"

Сегодня, 17:45

Михаил Ясинский прокомментировал ситуацию со скандалом из-за концерта ко Дню учителя

Михаил Ясинский, директор продюсерской компании Secret Service Entertainment Agency, работающей с украинской певицей Олей Поляковой, прокомментировал скандал, который сейчас разгорелся вокруг концерта Оли Поляковой в Харьковской области. Напомним, в СМИ появилась информация о том, что было возбуждено уголовное производство после концерта Оли ко Дню учителя. Якобы там нарушались все карантинные меры предосторожности, после чего в области резко возросло количество заболевших.

Продюсер Михаил Ясинский
Продюсер Михаил Ясинский
Фото: Facebook-страница Михаила Ясинского

В комментарии "Украина 24" Оля Полякова заявила, что никакое уголовное производство в отношении нее начато не было, а все это – лишь манипуляции со стороны политиков и СМИ в преддверии местных выборов.

"Тут понятно – взяли имя погромче и включили машину черного пиара на полную катушку", – говорит Оля.

Представители Оли Поляковой в комментарии Сегодня.Lifestyle подтвердили, что уголовное производство в отношении артистки начато не было, а все претензии по поводу нарушения норм безопасности и проведения этого концерта в целом должны быть направлены в адрес организаторов концерта, которые "резко исчезли" после разгоревшегося скандала.

На своей странице в Facebook Михаил вспомнил случай, когда концерты Оли пытались сорвать, в том числе в Ровно в 2017 году. Тогда местные активисты обвиняли Полякову в выступлениях в оккупированном Крыму. Также была предпринята попытка минирования здания, где проходило шоу артистки.

Певица Оля Полякова
Певица Оля Полякова
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Михаил заявил, что тех, кто попытается осквернить репутацию Поляковой сегодня – ждет поражение. Ведь с тех пор Полякова успешно провела множество концертов по всей Украине, в том числе во Львове, где собрала 35 000 зрителей на стадионе "Арена Львов".

"Как и тогда в Ровно, все закончится для вольных или невольных участников этой атаки также как и для ровенских "активистов". Позором. Неприятно только одно – чем больше они будут понимать убогость своих действий, реальное общественное мнение и оценку происходящему, тем больше яда они будут стараться выбрызнуть. Но...Проходили и не такое. И это пройдем", – пишет Ясинский.

Напомним, в начале сентября Оля Полякова и другие украинские артисты устроили акцию протеста под стенами Кабмина, с требованием к правительству разработать план выхода из кризиса для музыкальной индустрии.

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