Продюсер реалити "Холостяк" избил беременную жену: подробности

Создатель популярного во всем мире шоу Майк Флейс угодил в громкий скандал

Создатель шоу Холостяк Майк Флейс избил жену Фото: Getty Images

Создатель популярного во многих странах реалити-шоу "Холостяк" Майк Флейс угодил в громкий скандал. Продюсера обвиняет собственная жена в том, что он жестоко избил ее из-за новости о беременности. Об этом сообщает Variety.

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По словам Лоры Кеппелер, именно так зовут супругу Флейса, известный продюсер целый месяц угрожал своей супруге и просил ее сделать аборт. В ответ на отказ Лоры Майк очень разозлился и избил женщину.

Супруги воспитывают 4-летнего сына Бена, который, к слову, стал свидетелем нападения Майка на жену.

"Каждый день он требовал, чтобы я сделала аборт. Когда мы поженились, мне было 26, а ему 50. У него не было детей, и он решил, что одного наследника будет достаточно. Но я забеременела второй раз, и начался настоящий ад... Когда Майк напал на меня, в соседней комнате находился наш сын Бен. Он все слышал и прибежал на шум", – поделилась 31-летняя Кеппелер.

Издание отмечает, что пострадавшая от рук мужа Лора Флейс обратилась в суд для получения запрета Майку приближаться к ней и ребенку.

Ранее сообщалось, что бывший участник шоу "Холостяк" публично поджег себя на сцене.

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