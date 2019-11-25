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"Произведение искусства": Ксения Собчак высказалась о свадьбе с Константином Богомоловым

Ведущая заявила, что не собирается отчитываться за личную жизнь

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:45
Ксения Собчак
Ксения Собчак
Фото: instagram.com/xenia_sobchak

13 сентября одна из самых популярных ведущих России Ксения Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. Молодожены решили отпраздновать торжество в нестандартном формате – приехали в ЗАГС на катафалке, разослали шуточные пригласительные гостям, а невеста и вовсе удивила всех откровенным танцем в чулках. После такого нестандартного празднования торжества на ведущую обрушился шквал критики и недопонимания.

Почему с Ксенией Собчак не хотят сотрудничать фотографы, смотрите в сюжете:

До этого момента Ксения не комментировала высказывания хейтеров и известных артистов, которые до сих пор не понимают, почему именно такой формат Собчак выбрала. Но во время шоу "Хейт ток" знаменитость все же не сдержалась и жестко высказалась касательного свадьбы, венчания и воспитания сына Платона.

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"Я отвечу коротко и надеюсь, что вы меня поймете. Я вот когда беру интервью у режиссеров — ну и вообще читаю чьи-то интервью, — я считаю, что самый мудацкий вопрос после того, как ты посмотрел какой-то фильм или представление на сцене, это подойти к режиссеру и спросить: "А что вы имели в виду?". И режиссер начинает объяснять. Тогда и он выглядит как мудак, и вы как дура... Поэтому день нашей свадьбы в каком-то смысле был представлением, которое мы делали прежде всего для самих себя, получая от этого удовольствие. Расшифровывать его вам я точно не могу и не буду. Я не думала о чувствах верующих людей, я думала о своих чувствах в этот момент. Был некий день, который был сделан так, как он был сделан. Это законченное произведение искусства. Пусть каждый сам для себя решает, что это такое", – заявила ведущая.

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова
Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова
Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Также Собчак не обошла стороной вопрос многих журналистов о воспитании сына от первого брака и своей личной жизни в целом: "Я не считаю возможным оправдываться или отчитываться перед какими-то людьми по поводу своей личной жизни. И в том числе по поводу своей жизни с ребенком. Поэтому на этот вопрос я отвечать не буду. Ну почему я должна перед вами отчитываться, сколько времени я провожу с ребенком и где он сейчас? Я очень много занимаюсь воспитанием своего ребенка, очень много провожу с ним времени в каждодневном режиме. Но я не считаю нужнім отчитываться перед вами на эту тему".

Все подробности свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова читайте здесь.

Отметим, что в ЗАГС Собчак и Богомолов прибыли на черном катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас". В этот же день они обвенчались в Москве в Храме Большого Вознесения.

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