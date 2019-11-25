"Произведение искусства": Ксения Собчак высказалась о свадьбе с Константином Богомоловым
Ведущая заявила, что не собирается отчитываться за личную жизнь
13 сентября одна из самых популярных ведущих России Ксения Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. Молодожены решили отпраздновать торжество в нестандартном формате – приехали в ЗАГС на катафалке, разослали шуточные пригласительные гостям, а невеста и вовсе удивила всех откровенным танцем в чулках. После такого нестандартного празднования торжества на ведущую обрушился шквал критики и недопонимания.
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До этого момента Ксения не комментировала высказывания хейтеров и известных артистов, которые до сих пор не понимают, почему именно такой формат Собчак выбрала. Но во время шоу "Хейт ток" знаменитость все же не сдержалась и жестко высказалась касательного свадьбы, венчания и воспитания сына Платона.
"Я отвечу коротко и надеюсь, что вы меня поймете. Я вот когда беру интервью у режиссеров — ну и вообще читаю чьи-то интервью, — я считаю, что самый мудацкий вопрос после того, как ты посмотрел какой-то фильм или представление на сцене, это подойти к режиссеру и спросить: "А что вы имели в виду?". И режиссер начинает объяснять. Тогда и он выглядит как мудак, и вы как дура... Поэтому день нашей свадьбы в каком-то смысле был представлением, которое мы делали прежде всего для самих себя, получая от этого удовольствие. Расшифровывать его вам я точно не могу и не буду. Я не думала о чувствах верующих людей, я думала о своих чувствах в этот момент. Был некий день, который был сделан так, как он был сделан. Это законченное произведение искусства. Пусть каждый сам для себя решает, что это такое", – заявила ведущая.
Также Собчак не обошла стороной вопрос многих журналистов о воспитании сына от первого брака и своей личной жизни в целом: "Я не считаю возможным оправдываться или отчитываться перед какими-то людьми по поводу своей личной жизни. И в том числе по поводу своей жизни с ребенком. Поэтому на этот вопрос я отвечать не буду. Ну почему я должна перед вами отчитываться, сколько времени я провожу с ребенком и где он сейчас? Я очень много занимаюсь воспитанием своего ребенка, очень много провожу с ним времени в каждодневном режиме. Но я не считаю нужнім отчитываться перед вами на эту тему".
Все подробности свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова читайте здесь.
Отметим, что в ЗАГС Собчак и Богомолов прибыли на черном катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас". В этот же день они обвенчались в Москве в Храме Большого Вознесения.
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