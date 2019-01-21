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Пропал 14-летний сын певицы Шинейд О`Коннор – появились подробности

Певица разместила объявление о пропаже сына в Twitter

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:58
Шинейд О'Коннор Фото: Getty
Шинейд О'Коннор
Фото: Getty

На днях, известная 51-летняя певица Шинейд О`Коннор написала объявление о пропаже своего 14-летнего сына.  Об этом артистка заявила в Twitter. Полиция Ирландии обратилась с призывом помочь найти Шейна,после того как он бесследно исчез из дома.

Обращаясь к своим подписчикам, Шинейд написала "Мой милый 14-летний сын пропал без вести, его нет дома уже несколько дней".

Сын Шинейд – Шейн Фото: скриншот

В поиске мальчика участвовала полиция. Певица была уверена, что ее сын сбежал вместе со своим другом Орландо. Через Twitter она обратилась к его родителям. Спустя два дня Шинейд написала в сети, что мальчик нашелся и с ним все в порядке: "Шейн был найден в целости сохранности. Альхамдулиллах", – написала она в Twitter.

Напомним, Шинейд О’Коннор стала мусульманкой и сменила имя. Об этом 51-летняя артистка сообщила на своей странице в Twitter. Ранее Шинейд О'Коннор рассказала о детских пытках и насилии ее матери.

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певица Шинейд О’Коннор
Источник: Сегодня
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