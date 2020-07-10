Пропавшую без вести звезду сериала "Хор" признали погибшей

Актриса Ная Ривера пропала во время прогулки с сыном на лодке

33-летнюю американскую актрису Наю Риверу, которая пропала без вести во время прогулки по озеру с сыном, признали погибшей, сообщает CBS News со ссылкой на местный департамент полиции.

Сержант Кевин Донохью заявил на пресс-конференции американским СМИ, что Ривера и ее сын арендовали лодку, чтобы покататься на озере Пиру в Национальном лесу Лос-Падрес примерно в час дня по местному времени в минувшую среду. Аренда должна была длиться три часа. Когда мать и сын не вернулись к 16:30, рабочие пошли искать их.

Спасательная операция по поиску Наи Риверы продолжалась в течение пяти часов в среду вечером, и продолжилась в четверг, но безрезультатно. В поиске задействовано около ста человек. В отчете полиции сообщается о "плохой видимости в озере", что значительно замедляло ход операции. Поиски тела актрисы до сих пор продолжаются, а сама Ривера признана погибшей.

Ная Ривера с сыном Фото: instagram.com/nayarivera

Отметим, что актриса пропала в среду, когда ее четырехлетнего сына нашли одного, спящим в лодке на озере Пиру в Калифорнии. Мальчик сообщил полиции, что они с мамой плавали в озере, но та так и не вернулась в лодку.

"Видеозапись показала, что Ривера и ее сын были единственными людьми, которые поднялись на борт лодки", – сообщил сержант Донохью.

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