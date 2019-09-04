Прощальные снимки. Ума Турман снялась в одной из последних фотосессий Питера Линдберга
Это черно-белые фото для немецкого журнала GQ
3 сентября умер культовый фотограф Питер Линдберг. О смерти известного фотографа сообщили его родственники на официальной странице фотографа в Instagram. Незадолго до новости о смерти любимого фотографа звезд, известная актриса Ума Турман разместила в своем микроблоге фото, сделанное Питером Линдбергом.
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Турман, вероятно, еще не знала о смерти Линдберга, анонсируя фотосет для GQ Германия. Поэтому весьма лаконично подписала фото: "Спасибо Питеру Линдбергу и GQ. Удачной осенней моды всем нам!".
Фотосет выполнен в фирменном стиле Питера Линдберга и включил в себя черно-белые портреты и студийные кадры с кинозвездой.
Ума Турман позировала в трендовых образах из новых коллекций Giorgio Armani и Saint Laurent.
Отметим, что Питер Линдберг за свою творческую жизнь сотрудничал со многими глянцевыми изданиями, такими как Harper’s Bazaar, Vogue, Vanity Fair, Rolling Stone и Esquire.
Он снимал и многих голливудских звезд: Брэд Питт, Пенелопа Круз, Эдди Редмэйн, Адам Драйвер, Шарлиз Терон, Тильда Суитон, Джессика Честейн, Роберт Паттинсон, Кейт Бланшетт, Брэдли Купер, Леди Гага, Робин Райт и многих других.
Напомним, один из последних проектов Питера Линдберга – сентябрьский номер британского Vogue, вышедший под руководством герцогини Сассекской Меган Маркл. Для него он снял 15 героинь – сильных женщин, от спортсменок до политиков, меняющих этот мир к лучшему.
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