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Прощальные снимки. Ума Турман снялась в одной из последних фотосессий Питера Линдберга

Это черно-белые фото для немецкого журнала GQ

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:05
Ума Турман в фотосессии Питера Линдберга
Ума Турман в фотосессии Питера Линдберга
Фото: gq-magazin.de

3 сентября умер культовый фотограф Питер Линдберг. О смерти известного фотографа сообщили его родственники на официальной странице фотографа в Instagram. Незадолго до новости о смерти любимого фотографа звезд, известная актриса Ума Турман разместила в своем микроблоге фото, сделанное Питером Линдбергом. 

Также смотрите видео о смерти Карла Лагерфельда:

Турман, вероятно, еще не знала о смерти Линдберга, анонсируя фотосет для GQ Германия. Поэтому весьма лаконично подписала фото: "Спасибо Питеру Линдбергу и GQ. Удачной осенней моды всем нам!".

INSTAGRAM

Фотосет выполнен в фирменном стиле Питера Линдберга и включил в себя черно-белые портреты и студийные кадры с кинозвездой.

Ума Турман в фотосессии Питера Линдберга
Ума Турман в фотосессии Питера Линдберга
Фото: gq-magazin.de

Ума Турман позировала в трендовых образах из новых коллекций Giorgio Armani и Saint Laurent.

Ума Турман в фотосессии Питера Линдберга
Ума Турман в фотосессии Питера Линдберга
Фото: gq-magazin.de

Отметим, что Питер Линдберг за свою творческую жизнь сотрудничал со многими глянцевыми изданиями, такими как Harper’s Bazaar, Vogue, Vanity Fair, Rolling Stone и Esquire.

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Он снимал и многих голливудских звезд: Брэд Питт, Пенелопа Круз, Эдди Редмэйн, Адам Драйвер, Шарлиз Терон, Тильда Суитон, Джессика Честейн, Роберт Паттинсон, Кейт Бланшетт, Брэдли Купер, Леди Гага, Робин Райт и многих других.

Фото Питера Линдберга
Фото: instagram.com/therealpeterlindbergh
Фото Питера Линдберга
Фото: instagram.com/therealpeterlindbergh
Фото Питера Линдберга
Фото: instagram.com/therealpeterlindbergh
Фото Питера Линдберга
Фото: instagram.com/therealpeterlindbergh
Фото Питера Линдберга
Фото: instagram.com/therealpeterlindbergh
Фото Питера Линдберга
Фото: instagram.com/therealpeterlindbergh
Фото Питера Линдберга
Фото: instagram.com/therealpeterlindbergh
Фото Питера Линдберга
Фото: instagram.com/therealpeterlindbergh
Фото Питера Линдберга
Фото: instagram.com/therealpeterlindbergh
Фото Питера Линдберга
Фото: instagram.com/therealpeterlindbergh
Фото Питера Линдберга
Фото: instagram.com/therealpeterlindbergh
Фото Питера Линдберга
Фото: instagram.com/therealpeterlindbergh
Фото Питера Линдберга
Фото: instagram.com/therealpeterlindbergh
Фото Питера Линдберга
Фото: instagram.com/therealpeterlindbergh
Фото Питера Линдберга
Фото: instagram.com/therealpeterlindbergh
Фото Питера Линдберга
Фото: instagram.com/therealpeterlindbergh
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Напомним, один из последних проектов Питера Линдберга – сентябрьский номер британского Vogue, вышедший под руководством герцогини Сассекской Меган Маркл. Для него он снял 15 героинь – сильных женщин, от спортсменок до политиков, меняющих этот мир к лучшему.

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