"Прощай, любимая мамочка": в семьи Ирины Билык случилось горе

Из жизни ушла мама певицы Анна Билык

Спустя пол года после смерти родного отца украинская певица Ирина Билык потеряла мать. О смерти Анны Билык 50-летняя артистка сообщила на своих официальных страницах в социальных сетях. 10 мая женщине исполнилось 72 года. В честь праздника звезда тогда написала: "Любите и цените своих матерей".

Причин и подробностей смерти Ирина Билык не сообщает пока. Артистка призналась, что ее всю жизнь преследовала мистика, ведь совсем недавно ей пришла мысль записать песню о маме.

"Мистика меня преследует всю жизнь! Только собиралась записать прекрасную песню о маме, и целое утро думала о том, как это будет красиво, и как моей маме будет приятно ее услышать, но жизнь распорядилась по своему. Моя мамочка услышит эту песню уже на небесах. Прощай, любимая мамочка", – написала Ирина Билык.

Более детально о смерти отца Ирины Билык смотрите в сюжете:

Напомним, что 16 октября 2019 года из жизни ушел ее родной отец – Николай Семенович. Мужчина скончался в свой день рождения. Ирина Билык тогда опубликовала архивное видео родителей.

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