Регину Тодоренко заметили в объятиях известного актера

Певица провела время в Москве с испанской звездой

Регина Тодоренко и Марио Касас Фото: instagram.com/reginatodorenko

Украинскую певицу и телеведущую Регину Тодоренко, которая недавно в эксклюзивном интервью в программе "Зірковий шлях" призналась, что у Влада Топалова очень сложный характер, заметили в обществе известного актера Марио Касаса.

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Знаменитость разместила на своей странице в Instagram видео, на котором флиртует со звездой мелодрамы "Три метра над уровнем неба". На кадрах можно увидеть, как Тодоренко учит Касаса говорить "люблю" на русском языке. В ответ актер произносит: "Я тебя люблю". После этого звезды обнимаются, и Регина просит на камеру "никому не говорить" об этом.

7 Сен 2019 в 5:51 PDT INSTAGRAM (@reginatodorenko)

Более того, под видео супруга Влада Топалова призналась, что была в настоящем восторге от испанского мачо и не подозревала, что любовь окажется взаимной.

"Помню, когда смотрела "3 метра над уровнем неба", бездумно влюбилась в этого горячего сексуального испанского мачо, но не ожидала, что эта любовь... взаимна! И что однажды, сидя в карете, он признается мне в любви!" - написала Регина.

Подписчики сразу же забросали ведущую вопросами: "А как же Влад?", "Как супругу на это смотреть?", "Прощай, Топалов! Или как это понимать?"

Ранее мы также писали, что Влад Топалов рассказал трогательную историю о свадьбе с Тодоренко.

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