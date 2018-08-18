"Просил о помощи": Бебешко вспомнил, с чего начинал Олег Винник

Популярность артиста вполне оправдана, говорит продюсер

Олег Винник работал с Бебешком. Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Украинский продюсер Владимир Бебешко рассказал, с чего начинал свою карьеру популярный певец Олег Винник, который записал "мужское" видео с отдыха.

"Олег Винник приехал в Украину из Германии. И я был первым, у кого он попросил помощи, чтобы раскрутиться, – рассказывает Бебешко в интервью "24 каналу". – Я делал ему первый альбом – музыку для интеллигентной публики. И, казалось, он хорошо записался. Но затем он записал простые песни вроде, "Волосы пахнут весной", "Нино, с кем ты пьешь вино, с кем играешь в домино". И эта музыка пленила сердца украинской публики, а он получил бешеную популярность".

Вместе с тем, Владимир Бебешко считает, что популярность артиста вполне оправдана.

"Абсолютно. Если кто-то думает, что вот так легко написать песню, которая станет хитом в народе, то он глубоко ошибается. Винник пишет их искренне, от сердца. А люди это любят и воспринимают", – говорит продюсер.

Напомним, Олег Винник признался, какая одежда ему по душе. Ранее Олег Винник рассказал о том, как он держит себя в форме. По словам Олега Винника, в его команде спортом занимаются все: "Бывает, бегаем вместе, собирается иногда 5-6 человек. В спортзал ходят еще мои водители, а когда в горы поднимаемся, то собирается вообще много людей. Между прочим, хотим как-то подняться на Говерлу".