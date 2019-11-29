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Просил помощи у соседей: звезду "Солдатов" жестоко избили в его квартире

На Вячеслава Гришечкина напал его знакомый

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:02
Вячеслав Гришечкин
Вячеслав Гришечкин
Фото: Facebook

Российского актера, более известного по главной роли полковника в сериале "Солдаты", Вячеслава Гришечкина избили в его собственной квартире в Москве. Кинозвезде пришлось даже вызывать скорую помощь.

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Как сообщает Telegram-канала Mash, после нападения Вячеслав Гришечкин выбежал на лестничную клетку и попросил помощи у соседей. После госпитализации 57-летний актер рассказал сотрудникам полиции, что его избил хороший знакомый – 24-летний Джимшит. Оказывается, что знаменитость помог парню с регистрацией в Москве.

На данный момент подозреваемого разыскивает полиция. Что стало причиной нападения, пока неизвестно.

Отметим, что Вячеслав Гришечкин, помимо "Солдатов" сыграл в таких известных сериалах, как "Маргоша", "Ундина" и других. Актер тяжело переживает смерть супруги Анны, которой не стало два года назад из-за онкологической болезни.

Напомним, что ранее бойфренд избил бывшую невесту Владимира Кличко Хейден Панеттьер.

Напомним, Владимир Кличко, когда узнал о том, что его экс-возлюбленную избил новый бойфренд Брайан Хикерсон, был обеспокоен и искал возможности встретиться с бывшей супругой.

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