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Просто BANG: MARUV нарядила Alyona Alyona в латекс

Исполнительницы примерили на себя образы "ангелов Чарли"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:43
MARUV и Alyona Alyona
MARUV и Alyona Alyona
Фото: Instagram

Самая провокационная украинская артистка MARUV, которая отменила свое выступление в России, нарядила рэпершу Alyona Alyona в латекс. Девушки примерили на себя образы "ангелов Чарли" и поделились результатом на своих страницах в Instagram – поклонники в шоке.

Подробнее об альбоме "В хаті МА" смотрите в сюжете:

MARUV у многих ассоциируется с откровенными нарядами и смелыми образами. Еще на шоу "Танці з зірками 2019" звезда обещала нарядить в кожу Екатерину Кухар и других селебрити. Однако сегодня певица добралась до еще одной артистки – Alyona Alyona.

В социальной сети скандальная участница Нацотбора на Евровидение разместила фото-отсылку к фильму "Ангелы Чарли". В кадре сама Марув позирует с Аленой и актером Сергеем Лехкобитом в латексных комбинезонах.

Такую себе украинскую версию трио артистки назвали "Ангелы & Карли". "Тут все понятно! Добавить нечего", – коротко написала в посте MARUV.

INSTAGRAM

Пользователи сети пришли в настоящий восторг от такого снимка. Оценили старания коллег и MONATIK с Владимиром Остапчуком. "Офигенно", "Просто BANG", "Ждем бомбу трек", – пишут в комментариях.

Напомним, что недавно MARUV представила новый клип о любви и мести. Что касается alyona alyona, то она выпустила мини-альбом "В хатi МА".

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