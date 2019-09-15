"Просто бомба": Анна Ризатдинова зажгла в прямом эфире "Танців з зірками 2019"

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров исполнили очень страстную румбу

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров Фото: instagram.com/tanci1plus1

Одни из фаворитов нового сезона шоу "Танці з зірками" Анна Ризатдинова и Александр Прохоров в четвертом выпуске взбудоражили фантазию судей и зрителей своим выступлением. "Мокрая" румба участников вызвала волну восторга в сети и принесла паре высокий балл.

В воскресенье, 15 сентября, в эфире "Танців з зірками 2019" украинская гимнастка Анна Ризатдинова и ее партнер Александр Прохоров зажгли главную танцевальную площадку страны чувственной и сексуальной румбой. Напомним, что в этот вечер на паркете поженились судья проекта Екатерина Кухар и премьер балета Национальной оперы Украины Александр Стоянов.

Анна Ризатдинова посвятила танец "Вечера любви" своему первому парню, который, по словам спортсменки, подарил ей лучшее время и показал, что такое настоящая романтика.

Смотрите самый горячий танец 4 эфира Анна Ризатдинова и Александр Прохоров на "Танці з зірками 2019":

Судьи проекта высоко оценили выступление Ризатдиновой и Прохорова. "Вы были как шампанское, у которого сорвало пробку", – сказала шокированная Екатерина Кухар гимнастке. Дмитрий Монатик, который на один вечер вернулся в судейское кресло "Танцев" отметил, что номер был очень профессиональным и очень зрелищным.

Мнение звездного жюри поддержали и пользователи сети. "Это фейерверк эмоций!", "Просто бомба!", "Заслуженные 40 баллов", – пишут в комментариях зрители.

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