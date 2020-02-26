Просто Гарри: внук Елизаветы ІІ публично отказался от титула принца

Герцог попросил обращаться к нему по имени

Принц Гарри, который 26 февраля прилетел в Британию без Меган Маркл и сына, публично отказался от королевского титула. Во время саммита в Эдинбурге внук королевы Елизаветы II попросил обращаться к нему просто по имени, без приставки принца.

По информации издания The Sun, герцог перед выходом на трибуну обратился к организатором с важной для него просьбой. И уже во время конференции ведущая саммита, представляя принца, попросила называть его по имени.

"Он пояснил, что обращаться к нему стоит просто Гарри. Поэтому, дамы и господа, окажите большой и теплый шотландский прием Гарри!" – сказала ведущая.

28 февраля принц Гарри посетит мероприятие Invictus Games вместе с Джоном Бон Джови, а 5 марта уже вместе с Меган побывает на церемонии награждения фонда Endeavour, на которой чествуют ветеранов-спортсменов.

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Ранее мы также писали, что Елизавета II лично попросила принца Гарри и Меган Маркл вернуться в Лондон.

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